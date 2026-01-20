Kış aylarında yağışlı havalarda yürüyüş sonrası ıslanan ayakkabıların, yanlış yöntemlerle kurutulmasının ciddi sorunlara yol açtığı bildirildi. Kalorifer ve ısıtıcı üzerine bırakılan ayakkabıların, özellikle deri ve kumaş yapısında geri dönüşü olmayan hasarlar oluşturduğu belirtildi. Yüksek ısıya doğrudan maruz kalan hakiki derinin zamanla kuruyarak kırılganlaştığı, dikişlerdeki yapıştırıcıların ise çatladığı aktarıldı.

Tuzla nemi çekme yöntemi öne çıktı

Uzmanlar, ayakkabıların şeklini bozmadan kurutulabilmesi için mutfaklarda bulunan tuzun kullanılmasını önerdi. Tuzun, deri ve kumaşın derin katmanlarına nüfuz ederek nemi çekme özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Uygulamada, eski bir çorabın içine doldurulan tuzun ayakkabının içine yerleştirilmesi tavsiye edildi. Tuz dolu çorabın burun kısmına kadar itilmesinin, kurutma işleminin verimini artırdığı kaydedildi. Bu yöntemle nemin ayakkabı içinde hapsedilerek dışarı sızmasının önlendiği belirlendi.

Kürklü botlar için iki aşamalı uygulama

Kalın kürklü botların kurutulmasının daha hassas bir süreç gerektirdiği vurgulandı. Bu tür ayakkabılarda ilk aşamada iç kısmın buruşturulmuş gazete parçalarıyla doldurulması gerektiği aktarıldı. Gazetenin, kürk yüzeyindeki nemi hızla emdiği; ardından yerleştirilen tuz torbasının ise kalan nemi tamamen çektiği belirtildi. İki aşamalı yöntemin, kürk yapısının sertleşmesini önlediği ifade edildi.

Gazete değişimi ihmal edilmemeli

Kağıt ve gazete kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar da paylaşıldı. Ayakkabıların çok ıslak olması durumunda, içindeki gazetelerin birkaç saatte bir değiştirilmesinin önem taşıdığı bildirildi. Zamanında değiştirilmeyen ıslak kağıtların, bir süre sonra nemi emmek yerine içeride hapsettiği uyarısı yapıldı. Düzenli değişimle birlikte hava sirkülasyonunun ve kuruma hızının korunduğu aktarıldı.

Oda sıcaklığı ayakkabı ömrünü uzatıyor

Ayakkabıların doğrudan ısı kaynağı yerine oda sıcaklığında kurutulmasının, orijinal şeklin korunmasına katkı sağladığı belirtildi. Bu yöntemin deride oluşabilecek çatlamaları önlediği ve ayakkabı ömrünü uzattığı saptandı. Doğal kurutma yöntemleriyle botların iç kısımlarının kuru ve sıcak kalabildiği, basit ev çözümlerinin pahalı bakım ürünlerine gerek bırakmadığı ifade edildi. Bu yöntemin, özellikle uzun vadede ayakkabıların daha sağlıklı kalmasını sağladığıda bildirildi.