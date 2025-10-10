TRT 1, izleyicilerin merakla beklediği yeni dizi “Taşacak Bu Deniz” ile ekranlara farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Son dönemde sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Deli Mi Ne (Fester Abdü) lakaplı fenomenin, bu iddialı projede yer alacağı haberi kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Diziye dair hazırlıklar devam ederken, hem Fester Abdü’nün rolü hem de projenin detayları şimdiden ilgi odağı oldu.

Influencer’ların dizi sektörüne girmesi son yıllarda giderek yaygın hale geldi. YouTube ve sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Deli Mi Ne, ilk kez büyük bir televizyon projesinde yer alıyor. Bu gelişme, dijital ve televizyon dünyası arasındaki geçişin farklı bir boyuta taşındığını gösteriyor.

Fester Abdü (Deli Mi Ne) kimdir?

Gerçek adı Abdülsamet Düzgün olan Deli Mi Ne, 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini spor yöneticiliği üzerine tamamladıktan sonra YouTube’da paylaştığı meydan okumalar, sokak röportajları ve ilgi çekici sosyal deneylerle kısa sürede tanındı. Kanalı, 2025 itibarıyla 3,7 milyon aboneyi aşan abone sayısıyla Türkiye’nin en çok takip edilen bireysel kanallarından biri olarak öne çıkıyor. Fester Abdü, özellikle futbol ve eğlence temalı videoları, mizahi dili ve zaman zaman tartışmalara yol açan içerikleriyle sosyal medya gündeminde kalmaya devam ediyor.

Abdülsamet Düzgün, çok sayıda marka iş birliği ve sosyal sorumluluk kampanyasında da aktif rol aldı. Dijital dünyadaki başarısı, onun geleneksel televizyon projelerinde de riski göze alarak yer almasını sağlıyor.

“Taşacak Bu Deniz” dizisindeki rolü

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fester Abdü’nün canlandıracağı karakter ise şimdilik dizinin yapım ekibi tarafından kısmen gizli tutuluyor. Ancak kulis bilgilerinden gelen detaylara göre Deli Mi Ne, sosyal medya ile haşır neşir, cesur ve eğlenceli bir genç karaktere hayat verecek. Bu karakter, dizideki genç kitleyle köprü görevini üstleniyor ve dijital dünyanın etkilerini ekranlara taşımayı amaçlıyor. Dizi ekibi, Fester Abdü’nün doğal ve samimi duruşunun karaktere ciddi bir renk katacağını düşünüyor. Yapım, genç izleyicilerin ilgisini çekmek için sosyal medya fenomenlerinin enerjisinden faydalanmayı planlıyor.

Dizinin çekimlerine Ekim ayı başında başlandı ve ilk bölümün önümüzdeki ay ekrana gelmesi bekleniyor. TRT 1’in yeni sezon dizileri arasında yer alacak olan “Taşacak Bu Deniz”de, Fester Abdü’nün yanısıra genç ve deneyimli oyuncular da rol alıyor. Dizi, samimi anlatımı ve dinamik kadrosuyla sezonun ilgi odağı olmayı hedefliyor.

Dizi sektöründe sosyal medyadan gelen isimlerin başarısı merakla takip edilmeye devam ediyor. Fester Abdü’nün performansı, hem dijital takipçileri hem de dizi izleyicileri tarafından yakından izlenecek. Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça ayrıntılar merak edilenler arasında yer alacak.