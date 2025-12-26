İddialara göre olay, dizinin final çekimlerinin tamamlanmasının ardından konaklanan otelde meydana geldi. Husumetli iki karavan şoförü arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ahmet Emin Yavuk, daha sonra otel odasında feci şekilde darbedildi. Ağır yaralanan ve kafatasında kırıklar oluşan Yavuk, yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 25 Aralık akşamı kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, set ekibinden ve oyuncu arkadaşlarından tepkiler yükseldi.

Ahmet Emin Yavuk Kimdir?

Sette yaşanan trajik olayla gündeme gelen Ahmet Emin Yavuk, televizyon ve sinema sektöründe kamera arkasında görev yapan bir emekçiydi. "Gözleri Karadeniz" dizisinin prodüksiyon ekibinde karavan şoförü olarak çalışan Yavuk, set ekibinin ulaşım ve lojistik süreçlerinde rol alıyordu. Genç yaşta hayatını kaybeden Yavuk'un vefatı, mesai arkadaşları ve sektör çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı. Yavuk'un cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili detayların ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu'ndan Şok İddialar

Olayın kamuoyuna duyurulmasında başrol oynayan dizinin oyuncularından Kerem Arslanoğlu, yaşananları "basit bir kavga" olarak nitelendirmenin mümkün olmadığını belirtti. Arslanoğlu, Yavuk'un kavga sırasında yapım koordinatörünü arayarak yardım istediğini ancak olaya müdahale edilmediğini öne sürdü. Oyuncunun iddialarına göre, kavgayı ayırmaya çalışan Yavuk, daha sonra planlı bir şekilde otel odasında sıkıştırılarak "kafatası kırılana kadar" darbedildi.

Olayın Perde Arkası ve Soruşturma Süreci

Edinilen bilgilere göre, final çekimlerinin ardından alkollü olduğu iddia edilen şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddet eylemine dönüştü. Araya giren Yavuk'un hedef haline geldiği ve aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirtiliyor. Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalı olan set çalışanının, bir hafta süren koma sürecinin ardından hayata tutunamadığı açıklandı.

Emniyet güçleri, olaya karışan şüphelilerin tespiti ve ifadelerinin alınması için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Sinema TV Sendikası ve set çalışanları platformlarının konunun takipçisi olacağı bildirildi. Yaşanan bu elim olay, dizi setlerindeki güvenlik zafiyetleri ve denetimsizlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.