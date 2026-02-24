İki çocuk annesi Pelin Karahan'ın menajeri Ebru Demirörüz, haberlerin ardından ilk kez açıklama yaparak durumu dolaylı şekilde doğruladı. Çiftin 12 yıllık evliliğinin sona erme sürecine girdiği konuşulurken, her iki tarafın da çocuklarını ön planda tutarak süreci sakin bir şekilde yönetmeye çalıştığı belirtiliyor. Peki Pelin Karahan boşanıyor mu? İşte yaşanan gelişmelerin perde arkası...

Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden ayrılıyor?

Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın bir süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının ayrılık kararının temel nedeni olduğu iddia ediliyor. Güntay'ın ayrı bir eve taşınması, boşanma söylentilerini iyice güçlendirdi. Çiftin süreci karşılıklı anlayış çerçevesinde ve çocuklarını koruyarak ilerletmeyi planladığı aktarılıyor.

Karahan'ın menajeri Ebru Demirörüz ise konuyla ilgili kısa bir mesaj paylaşarak çocuklar adına hassasiyet beklediğini ifade etti. Bu açıklama, ayrılık haberlerini dolaylı olarak teyit eden bir adım olarak değerlendirildi.

Karahan daha önce verdiği bir röportajda evliliğiyle ilgili samimi itiraflarında eşinin bazı beklentilerini yoğun çalışma temposu nedeniyle karşılayamadığını ve zaman zaman evde anlaşılmadığını hissettiğini paylaşmıştı.

Pelin Karahan kimdir?

Pelin Karahan, 6 Ekim 1984'te Ankara'da dünyaya geldi. Anne ve babası kendisi henüz bebekken ayrılan Karahan, annesiyle birlikte büyüdü. İlköğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Polis Koleji'ni kazandı ancak bu okuldan ayrılarak Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü'nde aldı.

İstanbul'a taşındıktan sonra reklam sektöründe kamera karşısına geçmeye başlayan Karahan, 2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Ardından 2012'de Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan rolüyle uluslararası tanınırlık kazandı. Yeter, Yuvamdaki Düşman ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, aynı zamanda Show TV'de yemek programı sunuculuğu yaptı.

İlk evliliğini 2011'de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile yapan ve 2013'te boşanan Karahan, 24 Haziran 2014'te Bedri Güntay ile dünya evine girdi. Çiftin Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu bulunuyor.