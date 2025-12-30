Bu transfer gelişmesiyle birlikte futbolseverler, oyuncunun kariyer geçmişini ve fiziksel özelliklerini araştırmaya başladı. Kariyeri boyunca Avusturya Bundesliga ve Türkiye Süper Ligi'nde önemli takımlarda forma giyen Tarkan Serbest, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Hem stoper hem de ön libero mevkilerinde görev alabilen oyuncu, fiziksel gücü ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Kocaelispor ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinin yeni sayfasını Amedspor forması altında açıyor.

Tarkan Serbest Kimdir?

Tarkan Serbest, 2 Mayıs 1994 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Serbest, futbol eğitimini Avusturya'nın köklü kulüplerinden Austria Wien altyapısında aldı. Profesyonel kariyerine de aynı kulüpte başlayan oyuncu, Avusturya'da gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 1.84 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, aslen Türk kökenli olup Avusturya vatandaşlığına da sahiptir.

Kariyer Yolculuğu ve Oynadığı Takımlar

Futbol hayatına SV Donau altyapısında başlayan ve ardından Austria Wien akademisine geçen Tarkan Serbest, 2014 yılında A takıma yükseldi. Avusturya Bundesliga'da sergilediği istikrarlı performans, onu Türkiye Süper Ligi ekiplerinin radarına soktu. 2018 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Serbest, İstanbul ekibinde geçirdiği dönemde ligin önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Kasımpaşa'daki başarısının ardından Göztepe ve son olarak Kocaelispor formalarını terletti. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Kocaelispor kadrosunda yer alan oyuncu, burada şampiyonluk mücadelesi veren takımın rotasyonunda görev yaptı. 30 Aralık 2025'te Amedspor'a transfer olan Serbest, tecrübesini artık yeni takımı için sahaya yansıtıyor.

Milli Takım Tercihi

Avusturya'da doğup büyümesine rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Tarkan Serbest, ay-yıldızlı formayı giyme gururunu yaşadı. A Milli Takım düzeyinde ilk kez 2018 yılında Mircea Lucescu döneminde kadroya davet edildi. İran'a karşı oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı sırtına geçiren Serbest, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden gurbetçi futbolcular arasında yer alıyor.