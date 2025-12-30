Son Mühür - Eski hakem Deniz Ateş Bitnel’in "Süper Lig'den bir kulüp için küme düşürülme kararı verilebilir"açıklaması futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bitnel’in sözlerinin ardından olası disiplin süreçlerine dikkatler çevrildi.

Türk futbolundaki tartışmalar devam ederken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel’in açıklamaları gündemi salladı. Bitnel, “Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir” dedi. Açıklamada hangi kulübü kastettiğine dair herhangi bir detay paylaşmaması, iddianın etkisini artırdı. Sosyal medyada pek çok kulüp üzerinden yorumlar yapılırken, konunun hangi dosya veya süreçle bağlantılı olabileceği merak konusu oldu.