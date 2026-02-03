Son Mühür / Atakan Başpehlivan 21. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın, üreticilerin, uluslararası davetlilerin yoğun katılımıyla Fuar İzmir’de gerçekleşti. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ve kent protokolünün katılım gösterdiği fuarın açılışında tarım ve hayvancılığa dair önemli konular paylaşıldı.

Cemil Tugay'dan, tarıma 1 milyar TL'lik destek müjdesi

Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İzmir Fuarların kentidir. Gazi Mustafa Kemal’in bu kente verdiği bir görevdir. O nedenle bugün bu fuarda olmaktan çok mutluyum. Ben de İzBB adına ev sahibi olarak katılan herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük fuarından birini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 150 bin ziyaretçiyi ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Fuar kapsamında ziyaretçiler çok sayıda yenilikçi çözüme ulaşabilecekler. Bu çözümlere ihtiyacımız var. Çünkü dünya zorunlu bir dönüşüm sürecinin içerisindedir. Küresel boyutlardaki krizler ile karşı karşıyayız. Gıda krizi, kuraklık gibi konular tüm dünyanın yaşadığı önemli sorunlardır.

Bu sorunlar her geçen yıl artmaktadır. Bilim insanları gezegenin 1 derece ısınmasının tarım ürünlerinde yüzde 10 verim kaybına neden olacağını söylüyorlar. Yaz boyunca bir damla yağış almadı kentimiz. Ne yazık ki tarihin en kurak yıllarından birini geçiriyoruz. Bu nedenle su krizi bizim için en görünür tehditlerden biridir. Ne yazık ki Türkiye’nin genelinde de bunları yaşıyoruz. Türkiye’de 240 gölün, 186’sı kurumuştur. Geriye kalan göllerde ne yazık ki seviye kaybetmektedir. Dolayısıyla önümüzde iki temel zorunluluk var. Birincisi bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor buna uyum göstermek zorundayız. İkincisi de toplumumuzun tüm katmanlarıyla tüm kesimlerin katılımıyla doğru ve ortak adımlar atmayı başarmalıyız. Agroexpo bize önemli katkılar sunacak bir fuardır. Bizim de hep birlikte bu meselenin ikinci ayağına ve ortak akıl boyutuna aynı ciddiyetle odaklanmamız gerekiyor.

İzmir’in yaklaşık yüzde otuzu tarımsal anlamda işlenebilir topraklardan oluşmaktadır. 350 bin hektarı aşan tarım havzasıyla Türkiye’nin en büyük alanlarından birisiyiz. Kentimizde yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan var. İzBB olarak her zaman bu hacmin gerekliliklerine yakışır bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Çiftçilerin ortalama yaşı artmaktadır. Bu mutlaka halletmemiz gereken bir sorundur. Bu nedenle arkadaşlarımızla birlikte pilot olarak seçtiğimiz bölgede 30 civarında köyde neler yapabiliriz bunu çalışıyoruz. Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. İzmar’a yönelik çok ciddi bir ilgi var her yerden büyük talepler geliyor, yapılan işlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin ve kentimizin yanında olacağız. 2026 yılında tarıma desteği 1 milyara çıkaracağımızı söyledim bunu yapacağız. Çok çalışacağız.” diye konuştu.

İbrahim Erdallı: 2026 yılının çiftçilerimiz için bol bereketli bir yıl olmasını dilerim

2026 yılının çiftçiler için bereketli geçmesini dileyen İzmir Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, “Genç çiftlerimizin SGK borçlarının devlet tarafından karşılanmasını yetkililerden talep etmekteyiz. Bu güzel organizasyona destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. 2026 yılının çiftçilerimiz için bol bereketli bir yıl olmasını dilerim.” dedi.

Hakan Ürün: Planlı sürdürülebilir bir üretimin yeni yatırımcılar ile buluşmasının öncülüğünü yapmak istiyoruz

Tüm katılımcılara verimli bir fuar dileyen Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, “Tarımsal üretimin hayati önemi küresel ekonomide anlaşıldı. Azalan üretici sayısı ve artan maliyetler, gıdanın sürdürebilirliğini gündeme getirmiştir. Biliyoruz ki tarım ve hayvancılık en stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Bu da tarım ve gıdada kendine yeter bir ülke olmanın önemini ortaya koymaktadır.

Bugün bu sektörün milli gelirimizdeki payı 5.5’dir. Bizler bu farkındalıkla planlı sürdürülebilir bir üretimin yeni yatırımcılar ile buluşmasının öncülüğünü yapmak istiyoruz. Yeni yatırımcılar için altyapı çalışmalarımız son hız devam etmektedir. O nedenle yerli üreticilerimizi dünya ile buluşturan bu fuarın İzmir’de düzenleniyor olması son derece kıymetlidir. Diğer yandan sektörün önünde çözüm bekleyen çok önemli konular vardır. Verimlilikten sürdürülebilirliğe kadar pek çok alanda teknolojik gelişmeye ihtiyaç vardır. İklim dostu üretim modelleri artık bir tercih değil zorunluluktur. Tüm katılımcılara verimli bir fuar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ömer Gökhan Tuncer: Tarım giderek daha fazla bilgi ve mühendislik temalı bir yapıya dönüşmektedir

Kentin tarım ve ticaret ekosistemine katkı koyan Agroexpo’ya destekçi olmaktan gurur duyduklarının altını çizen İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, “Türkiye’nin en köklü tarım buluşmalarından biri olan bu fuarda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ancak yatırım yapabileceğimiz alanlar çok sınırlı. Su kalitesi azalıyor, yani dünya tarımı daha az kaynakla daha fazla üretim yapma sorunuyla karşı karşıya. Beklenmedik hava olayları üretim planlamalarını zorlaştırıyor.

Buna karşılık teknoloji tarımın en büyük kaynağıdır. Tarım giderek daha fazla bilgi ve mühendislik temalı bir yapıya dönüşmektedir. Tarım artık yerel bir faaliyet değil küresel bir sistemin parçasıdır. Bir ülkedeki kuraklık başka bir ülkedeki fiyatları etkileyebilmektedir. Tüm bu değişimin ortasında değişmeyen bir gerçek var. Bizim coğrafyamız ise bu açıdan büyük bir mirasa sahip. Ülkemiz dört mevsimi aynı anda yaşayabilen nadir ülkelerdendir. Fuarlar fikirlerin tartışıldığı alanlardır. Yapılan bir sohbet yeni bir projeye ilham olabilir. Bu nedenle İTB olarak kentimizin tarım ve ticaret ekosistemine katkı koyan bu fuara destekçi olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Selami Özpoyraz: İzmir yüksek uyum kapasitesi ile bu dönüşümün öncüsü olabilecek bir kenttir

Tarımda bilgi ve teknoloji temelli uygulamaların bir zorunluluk olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Bu fuarın uluslararası bir organizasyona dönüşmesi arkasında büyük bir emeğin ve vizyonun olduğunu gösteriyor. Tarım sektöründe bilgi ve teknoloji temelli uygulamaların benimsenmesini artık bir zorunluluk olarak görüyoruz.

Bunun gereği olarak Dikili Organize Tarım Bölgesi projeleriyle tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlamayı ve ihracatı artırmayı savunuyoruz. İzmir yüksek uyum kapasitesi ile bu dönüşümün öncüsü olabilecek bir kenttir. Fuarın tüm katılımcılara verimli geçmesini diliyorum.” diye konuştu.

Sencer Solakoğlu: Bugün üretim yapacaksak önce ihtisaslaşmamız gerekiyor

Üretim yapılacaksa önce ciddi bir ihtisaslaşmanın sağlanması gerektiğini belirten CHP Gölge Tarım ve Orman Bakanı Sencer Solakoğlu, “Bir genç neden köye gelip üretim yapsın. Biz nasıl sürdürülebilir tarım yaparız bunun herkesin sorması gerekiyor. Bugün üretim yapacaksak önce ihtisaslaşmamız gerekiyor. Başkanımıza bu davetinden dolayı çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Kadir Ulusoy: Türkiye’nin ilk yapacağı şey insanını sağlıklı gıdaya eriştirmektedir

Son olarak, toprağın iyi kullanılmadığını aktaran İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy ise “Tarım toplumundan bu yana insanoğlu, tarih boyunca tarım için üç ana unsur üzerinde yönelmiştir. Biz toprağı ve suyu iyi yöneten bir ülke değiliz.

DSİ bizim kullanılabilir potansiyelimizi söylüyor ama o ne yazık ki kullanılmıyor. Rezerv suyumuzu tüketmeye başladık. Biz mevsimler yağışlara göre ürün politikası geliştirmeliyiz. Türkiye’nin ilk yapacağı şey insanını sağlıklı gıdaya eriştirmektedir.” diyerek, sözlerini noktaladı.