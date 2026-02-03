Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in idari merkezi ve kentin simge yapılarından biri olan ana hizmet binası için beklenen süreçte nihai aşamaya gelindi. 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıcı depremde ağır hasar alarak tahliye edilen ve 2022 yılında güvenli gerekçelerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yerinde, modern ve çevreci bir yapı yükselmesi için tüm idari engeller aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bakanlık ve koruma kurulu onaylarının ardından hazırlanan yapı ruhsatını resmen imzalayarak, inşaat sürecinin fitilini ateşledi. İzmir halkına verilen sözün tutulduğunu simgeleyen bu imza töreni, belediyenin yönetim kadrosunun katılımıyla tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

İdari engeller aşıldı: Onay süreçleri tamamlandı

Yeni binanın hayata geçirilmesi noktasında titizlikle yürütülen bürokratik aşamalar, Tasarruf Genelgesi ve koruma kurulu kriterlerine tam uyumla sonuçlandı. 23 Mayıs 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan onayın ardından, projenin estetik ve tarihi dokuya uygunluğu İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da tescillendi. 24 Ekim 2025’te mimari avan projenin onay almasıyla birlikte, yapının hukuki zemini sağlamlaştırıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, bu sürecin İzmir’in geleceği adına büyük bir kararlılıkla yürütüldüğünü belirterek, ruhsatın imzalanmasının ardından yapım aşamasına en kısa sürede geçileceğinin müjdesini verdi.

Modern mimari ve tarihi siluete saygılı tasarım

Konak Atatürk Meydanı’nın binlerce yıllık dokusuna ve Saat Kulesi’nin zarafetine gölge düşürmeyecek bir mimari anlayışla şekillenen proje, kentin siluetini koruma ilkesini benimsiyor. Yıkılan bina ile aynı yükseklikte, yani 30 metre olarak planlanan yeni yapı; 23 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olacak. İki bodrum katı, zemin kat ve üzerindeki altı kattan oluşan bina, sadece bir kamu binası değil, aynı zamanda kentli ile bütünleşen bir sosyal durak noktası olarak kurgulandı. Tasarımda kullanılan şeffaf ve davetkar mimari dil, belediyeciliğin halkla iç içe olma vizyonunu fiziksel bir mekana dönüştürmeyi amaçlıyor.

Fonksiyonel kat planları ve sosyal donatı alanları

Binanın her katı, İzmir halkının ihtiyaçlarına en efektif şekilde cevap verecek fonksiyonlarla donatıldı. Bodrum katlar; modern otopark çözümleri, sığınaklar ve geniş arşiv alanlarıyla teknik altyapıyı sağlarken, zemin kat tamamen vatandaş odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Kadın Danışma Merkezi, Kent Kafe ve çocuk oyun alanları gibi birimler sayesinde bina, gün boyu yaşayan bir merkez haline gelecek. Üst katlarda yer alan sanat galerisi, Kent Lokantası ve seyir terasları ise İzmir halkının sosyal yaşamına katkı sunacak. Altıncı kat, yönetimin şeffaf ve açık ofis yaklaşımıyla hizmet vereceği alan olurken, meclis salonu da burada konumlandırılacak.

Sürdürülebilirlik vizyonu: İklim dostu ve verimli yapı

Yeni belediye binası, estetik başarısının yanı sıra çevreci teknolojileriyle de fark yaratacak.

Betonarme ve çelik konstrüksiyonun dayanıklılığını bir araya getiren proje, iklim kriziyle mücadele kapsamında enerji verimliliğini ön planda tutuyor. Çatıya entegre edilen akıllı açılır sistemler ve merkezi avlu tasarımı sayesinde doğal havalandırma maksimum seviyeye çıkarılarak karbon ayak izi minimize edilecek. Ayrıca, yağmur suyu hasadı ve gri su geri kazanım sistemleri ile suyun her damlasının verimli kullanılması hedefleniyor. Dış cephede tercih edilecek yansıtıcı camlar ise ısı yükünü kontrol altında tutarak, personelin ve ziyaretçilerin akustik ve termal konforunu en üst düzeye taşıyacak.

