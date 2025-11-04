Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında yaptığı sert konuşmada, organize suç örgütü lideri olmaktan yargılanırken itirafçılık yaparak CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına yol açtığı belirtilen Aziz İhsan Aktaş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Özel, savcılıkça suç örgütü lideri olduğu tespit edilen bu ismin şu anki durumunun belirsizliğine dikkat çekerek, "Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören olursa, bilen olursa söylenir" dedi. Bu ifşaat, yargı süreçlerindeki tutarsızlık iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Hukukta çifte terazi vurgusu

Özel, konuşmasının merkezine, yargıdaki "korkunç süreç" olarak nitelendirdiği çifte standardı yerleştirdi. Suç örgütü lideri Aktaş’ın, savcılık tarafından talep edilen 704 yıllık hapis cezasına rağmen serbest bırakılmasına karşın, Aktaş’ın iftiralarıyla yargılanan ve dört yıla kadar hapis cezası istenen CHP’li belediye başkanlarının aylardır tutuklu bulunduğunu hatırlattı. Özel, "704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor... Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız" sözleriyle adaletin tecelli etmediğini savundu. CHP lideri, hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olarak tutuklu yargılanan tüm arkadaşlarının bir an önce tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlamasını beklediklerini dile getirdi.

İBB dosyası ve casusluk iftirası paniği

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki soruşturmaların seyrine de değindi. AKP’li çevrelerin, Aziz İhsan Aktaş’ın iddialarının mahkemede tutmaması üzerine paniğe kapıldığını öne sürdü. CHP liderine göre, iktidar cenahı, İBB dosyasında bekledikleri sonucu alamayınca "yedek bir dava" oluşturma yoluna gitti ve bu bağlamda "casusluk" iftirasını devreye soktu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu itibarsızlaştırma çabalarının bu iftira üzerinden yürütüldüğünü belirten Özel, Ekrem İmamoğlu’na casusluk iftirası atan Hüseyin Gün’ün geçmişte AK Parti referansıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunum yaptığını ve İngiltere'deki Lordlar Kamarası'nda dahi AK Partili bakan ve milletvekilleriyle birlikte Türkiye adına sunum gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ajan iddia edilen şirkete Bakanlıklardan ihale

Özel, casusluk iddialarındaki ironiyi gözler önüne seren bir durumu daha paylaştı. CHP’lilerin "casusluk yapmakla" suçlandığı Hüseyin Gün ve İngiliz Christopher Paul Macgrat'ın şirketinin, Ekrem İmamoğlu tutukluyken devletin kurumlarından ihale aldığını ortaya koydu. Macgrat’ın şirketinin, önce geçen yıl Çevre Bakanlığı'ndan lisans yönetimi, ardından da bu yılın Haziran ayında Sanayi Bakanlığı'ndan "siber istihbarat" ihalesi aldığını belirtti. Özel, "Ekrem Başkan hapisteyken devlet, Ekrem Başkan’ın birlikte ajanlık yaptığını iddia ettikleri şirkete siber güvenlik ihalesi veriyor" diyerek, bu çelişkinin utanç verici boyutunu gözler önüne serdi.

"Kozmik Oda"dan siber ihalelelere: "Şimdi kim casus?"

Konuşmasının en çarpıcı bölümü olan "Hak Etmediğimizi Duyarsak Hak Ettiğinizi Duyarsınız" başlığı altında Özel, geçmişteki büyük casusluk ve güvenlik skandallarını sıralayarak mevcut iktidara yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Genelkurmay’ın Kozmik Odası’na girilmesine izin verilmesi, Danıştay ve Yargıtay’a FETÖ’nün listesinden üye atanması gibi olayları hatırlatan Özel, her bir örnek üzerinden dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünü sorguladı. Özel, bu tarihi olayların failleri ile onlara yol açan siyasi irade arasında bir karşılaştırma yaparak, "Şimdi Kozmik Odaya giren savcı Mustafa Bilgili mi casus yoksa onun önünü açan Recep Tayyip Erdoğan mı casus? Kararı millet versin" ifadeleriyle, en büyük casusluk skandalının sorumluluğunu doğrudan iktidara yükledi. Konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haftaya bu "köşeye" tekrar beklediğini söyleyerek tamamladı.