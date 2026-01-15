Türkiye'nin en büyük özel hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin durumu netleşti. Yetkililerden alınan bilgiler, iddiaların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Parkın kalıcı olarak kapatıldığı yönündeki söylemler doğru değil.

Kış molası mı yoksa kalıcı kapanış mı?

Edinilen bilgilere göre park yönetimi, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tesisi ziyarete kapattı. Ancak bu karar kalıcı bir kapanış değil, kış şartları nedeniyle alınan geçici bir tedbir niteliğinde. Özellikle ağır kış koşullarının hayvan sağlığı üzerinde oluşturacağı riskleri minimize etmek amacıyla böyle bir yola gidildiği belirtildi.

Park yetkilileri, tropikal iklimde yaşayan hayvanların soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için iç alanlara alındığını açıkladı. Bakım ve beslenme süreçlerinin uzman veteriner ekipleri tarafından titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Ziyaretçi girişlerinin durdurulmasıyla hayvanların kış aylarını daha stressiz, sakin ve sağlıklı bir ortamda geçirmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bahar ayında yeniden açılacak

Park yönetimi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin bahar aylarında yeniden ziyarete açılacağını duyurdu. Kesin açılış tarihinin önümüzdeki günlerde resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan bazı kaynaklarda hayvanların farklı illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildiği yönünde haberler de yer aldı. Bu durumun, bazı hayvanların kış koşullarına uygun olmayan türlerden olması nedeniyle alınan geçici bir önlem olabileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşların tepkisi

Sosyal medyada "Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı" paylaşımlarının yayılmasıyla birlikte vatandaşlar kapıda kaldı. Önceden planlanan bu geçici uygulamanın yeterince duyurulmadığı eleştirileri de gündeme geldi. İlçe sakinleri ve hayvanseverler, uzun yıllardır Darıca'nın sembollerinden biri olan hayvanat bahçesinin tamamen kapanmayacağını öğrenmekten memnuniyet duydu.

1993 yılında iş insanı Faruk Yalçın tarafından kurulan ve 200 dönümlük alanda hizmet veren park, 216 farklı türden 3600'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor. Hem hayvanat bahçesi hem de botanik park olarak faaliyet gösteren tesis, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.