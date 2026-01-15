Müslümanlar bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirirken, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak süt içmeyi tercih ediyor. Halk arasında yaygınlaşan bu gelenek, dini bir zorunluluk olmasa da manevi anlamıyla dikkat çekiyor.

Miraç Kandili'nde neden süt içilir?

Miraç Kandili'nde süt içilmesinin temelinde Hz. Muhammed'in (s.a.v) Miraç gecesinde yaşadığı hadise bulunuyor. İslami kaynaklarda aktarıldığına göre, Miraç hadisesi esnasında Hz. Cebrail, Peygamber Efendimiz'e su, şerbet ve süt olmak üzere üç farklı içecek sundu.

Peygamber Efendimiz bu ikramlar arasından sütü tercih etti. Bu seçim üzerine Hz. Cebrail, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun; eğer suyu seçseydin ümmetin azgınlaşırdı, şerbeti seçseydin ümmetin yoldan çıkardı" diyerek sütün önemini vurguladı.

Bu hadis nedeniyle süt, temizliğin, doğallığın ve İslam fıtratının sembolü olarak kabul görüyor. Miraç Kandili gecelerinde süt içmek, İslam fıtratına bağlılığın ve saf inancın göstergesi haline gelmiş durumda.

Miraç Kandili'nde süte hangi dua okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel olarak "süte okunması gereken zorunlu bir dua" belirtilmemiş. Ancak bu gelenek dini bir zorunluluk değil, tamamen gönüllü ve niyete dayalı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Halk arasında yaygın olarak süte okunduğu belirtilen dualar şunlar:

Peygamber Efendimiz'in süt duası: "Allahümme barik lena fihi ve zidna minhu." (Anlamı: Allah'ım, bunu bize mübarek kıl ve bize bundan daha fazlasını ihsan eyle.)

Bu dua, Hz. Peygamber'in süt içtikten sonra yaptığı dua olarak bilinir ve Miraç Kandili gibi mübarek gecelerde bu sünneti yerine getirmek faziletli kabul edilir.

Süte okunabilecek sure ve dualar:

1 defa Yasin-i Şerif

3 defa Fatiha Suresi

3 defa Âmentü (Amenerrasulü)

21 defa Ettehiyyatü (Tahiyyat duası)

Şifa niyetiyle Fatiha Suresi (1 veya 7 kez)

İhlas, Felak ve Nas Sureleri

Burada asıl önemli olan, samimi niyetle dua edilmesi ve manevi arınma isteğidir. Süte dua okunmasının sevabı, okunan dua ve yapılan niyetle ilişkilendiriliyor.

Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir?

Sütün ne zaman içileceğine dair kesin bir saat veya zamanla ilgili sahih bir rivayet bulunmuyor. Ancak kandil gecelerinde ibadetlerin genellikle yatsı namazından sonra yapıldığı dikkate alındığında, sütün de bu zaman diliminde içilmesi tercih ediliyor.

Genel uygulamaya göre süt içme zamanları:

Yatsı namazından sonra

Kandil namazları ve dualar tamamlandıktan sonra

Yatmadan önce

Pek çok Müslüman, gününü oruç tutarak geçirdikten sonra iftarın ardından ya da yatmadan hemen önce bu geleneği yerine getiriyor.

Süt içmenin manevi anlamı

Miraç Kandili'nde süt içmek, Peygamber sünnetini yaşatmayı temsil ediyor. Bu uygulama:

Fıtrata bağlılığı simgeliyor

Temizlik ve doğallığı ifade ediyor

İslam inancına olan bağlılığı gösteriyor

Peygamber hatırasına saygı gösterme biçimi

Süt içmenin tek başına özel bir sevabı olduğuna dair kesin bir dini hüküm yok. Ancak Miraç gecesinde dua ederek, niyetle ve ibadet bilinciyle yapılan her güzel davranışın sevap kazandıracağı ifade ediliyor.

Miraç Kandili'nde yapılacak diğer ibadetler

Süt içmenin yanı sıra Miraç Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler:

Teheccüd ve nafile namazlar kılmak

Kur'an-ı Kerim okumak (özellikle İsra ve Necm Sureleri)

Samimi şekilde tövbe ve istiğfar etmek

Hz. Muhammed'e bol salat-ü selam getirmek

İhtiyaç sahiplerine sadaka vermek

Diyanet kaynaklarına göre bu tür uygulamalar ibadet değil, Peygamber hatırasına saygı gösteren güzel birer âdet olarak değerlendiriliyor. Gecenin anlamını yaşayarak ibadetleri artırma açısından güzel bir davranış olarak kabul ediliyor.