Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak görevlerini yerine getirecekler. Sınıflandırma kurulu tarafından dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım sistemi ile belirlenen sonuçlar, adayların kimlik bilgileri, sevk dönemleri ve eğitim alacakları birlikleri kapsamlı şekilde içerecek.

Bedelli askerlik yerlerini nasıl öğrenebilirsiniz?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek için yükümlülerin farklı seçenekleri bulunuyor. E-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak "Askerliğim" bölümünden sorgulama yapabilirsiniz. Alternatif olarak, MSB Mobil uygulaması veya en yakın askerlik şubesi de sonuçlara ulaşım için kullanılabilecek kanallar arasında yer alıyor.

2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik için belirlenen ücret 280 bin 850 TL seviyesindeydi. Başvurularını Aralık ayı sonuna kadar tamamlayan yükümlüler, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutuldular. Özellikle yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan adaylar için süreç daha hızlı işledi. Sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi kullanılarak sonuçlar belirlendi.

Hangi illerde bedelli askerlik yapılıyor?

Bedelli askerlik hizmeti Türkiye'nin çeşitli illerindeki askeri birliklerde gerçekleştiriliyor. Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Burdur, Erzincan, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa ve Samsun gibi illerdeki kışlalar bedelli askerlik eğitimi veren başlıca yerler arasında bulunuyor.

Sınıflandırma işleminde yükümlülerin ikamet adresleri ve askeri birliklerin ihtiyaçları dikkate alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her yıl belirlediği kontenjan ve asker ihtiyacına göre dağılım yapılıyor.

Başvuru süreci ve önemli tarihler

2025 yılında başvuru yapan yükümlüler, Aralık ayının son iş gününe kadar ödemelerini tamamladılar. Bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi anlaşmalı bankalara veya mal müdürlüklerine peşin olarak yatırıldı.

Yükümlülerin 29 Ocak 2026 tarihinden sonra bedelli askerlikten vazgeçmeleri durumunda yeniden başvuru hakları olmayacak. Sevk evraklarını alan yükümlülerin, verilen yol süresi içinde atandıkları birliğe katılmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bakaya işlemi uygulanacak ve normal er statüsünde askerlik yapmak zorunda kalacaklar.