Lingo Türkiye'nin 2026 yılına girişte yayınlanan yılbaşı özel bölümü, ödül miktarı bakımından rekor kırdı. 31 Aralık 2025 gecesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan özel bölümde büyük ödül tam 1 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutar, programın tarihindeki en yüksek ödül miktarı olma özelliği taşıyor.

Yılbaşı özel bölümünde Taşacak Bu Deniz ve Cennetin Çocukları dizilerinin sevilen oyuncuları yarıştı. Ancak programın en anlamlı yönü, kazanılacak 1 milyon TL'lik büyük ödülün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri'nde kalan kimsesiz çocuklara bağışlanması oldu. Böylece yarışma, eğlencenin yanı sıra sosyal sorumluluk projesine de dönüştü.

Lingo Türkiye ödülü ne kadar?

Yarışmanın normal bölümlerinde standart büyük ödül 200 bin TL civarında seyrediyor. Ancak programa katılan yarışmacılar, başarılı performanslarına göre çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyorlar. Özellikle Süper Lingo etabında başarı gösteren yarışmacılar, 150 bin ila 250 bin TL arasında değişen ödüllerin sahibi olabiliyor.

Tarihte kazanılan en yüksek ödüller

Lingo Türkiye'nin normal bölümlerinde kazanılan en yüksek ödül, Güzin ve Gizem ikilisine ait. Bu başarılı yarışmacı çifti, Süper Lingo kelimesini doğru tahmin ederek toplam 237.800 TL kazanmayı başardı ve yarışma tarihinin rekor sahibi oldular.

Son dönemde yayınlanan bölümlerden birinde ise Belgin ve Dirim çifti dikkat çekti. 158. bölümde yarışan ikili, üçüncü etapta 23 bin TL'ye ulaştıktan sonra finalde başarılarını ikiye katlayarak "Gezegen" kelimesini doğru tahmin etti. Bu başarı onlara 196 bin TL'lik büyük ödülü kazandırdı.

Özel bölümlerde anlamlı bağışlar

Lingo Türkiye, yılbaşı dışında düzenlenen diğer özel bölümlerde de sosyal sorumluluk projelerine önem veriyor. Kurban Bayramı'na özel bölümde 300 bin TL'lik büyük ödül, yine devlet korumasındaki çocuklar yararına bağışlandı. Program böylece hem eğlendirmeyi hem de topluma katkı sunmayı başarıyla birleştiriyor.

Yarışmanın 2026 sezonunda büyük ödül tutarı 150 bin TL'den başlayarak çeşitli etaplarda artış gösteriyor. Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Lingo Türkiye, yarışmacılara sunduğu yüksek ödül fırsatlarıyla Türkiye'nin en çok para kazandıran kelime yarışması unvanını koruyor.