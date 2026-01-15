Oktay Kaynarca'nın hafta içinde uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınması büyük ses getirmişti. Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını başarıyla sunan Kaynarca kısa ürede serbest kalmıştı. Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Öte yandan bu akşam yarışmayla aynı aynı saatlerde Ziraat Türkiye Kupas maçı var. Kupada Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Yarışmanın yayınlanmama nedeni kupa maçı da olabilir.

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, 2011 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanıyor. Program final yapmadı ve yayın hayatına devam ediyor. Ancak belirli durumlarda yayın akışında değişiklikler yapılarak program erteleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman yayınlanıyor?

Yapımını Sera Film Services'in üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, normal yayın düzeninde her hafta Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Oktay Kaynarca 2024 sezonundan itibaren Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine sunucu koltuğuna oturdu ve programı başarıyla sürdürüyor.

Programın büyük ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmacılar 13 çoktan seçmeli soruyu doğru yanıtlayarak bu ödüle ulaşmaya çalışıyor. İlk iki soruda 15 saniyelik, sonraki beş soruda 45 saniyelik süre tanınıyor. Yedinci sorudan sonra ise süre sınırı kalkıyor.

Programın yayınlanmama nedenleri

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanmadığı durumların başında önemli futbol maçları geliyor. Örneğin Aralık 2025'te Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Galatasaray-Başakşehir maçı nedeniyle program yayınlanmadı. Yüksek izlenme oranına sahip futbol karşılaşmaları, kanal yönetiminin yayın akışında değişikliğe gitmesine neden oluyor.

Dini özel günler de programın ertelenmesine yol açıyor. Regaip Kandili gibi önemli günlerde saat 20.00'de Nihat Hatipoğlu'nun özel programı yayınlanıyor ve Kim Milyoner Olmak İster daha geç saatte ekrana geliyor veya tamamen erteleniyor.

Yılbaşı tatili ve özel günler

2025 yılsonunda olduğu gibi, yılbaşı döneminde program bir haftalık ara verdi. 31 Aralık'ta yılbaşı özel bölümü yayınlandı ancak 4 Ocak 2026 Pazar günü program ekranlarda yer almadı. Yeni bölüm 8 Ocak 2026 Perşembe günü yayınlandı.

Yarışmanın son bölümleri izleyicilerden büyük ilgi görüyor. 11 Ocak 2026 Pazar günü yayınlanan son bölümde Etiyopya takvimine dair ilginç sorular soruldu ve yarışmacılar bilgi düzeyleriyle dikkat çekti. YouTuber İsmail Dadak gibi isimler de programa katılarak sosyal medyada gündeme geldi.

Kim Milyoner Olmak İster devam ediyor ve final yapmadı. Program düzenli yayın akışına uyarak izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Yayınlanmadığı günlerde ise futbol maçları veya özel programlar nedeniyle ertelenmiş oluyor.