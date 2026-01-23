Yetkililer, fırtına sona erdiğinde bazı bölgelerde 30 santimetrenin üzerinde kar örtüsü oluşabileceğini, güney eyaletlerinde ise ciddi buzlanma yaşanabileceğini belirtiyor. Şu ana kadar en az 10 eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, cumartesi günü planlanan 1.300’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

New York ve Philadelphia gibi büyük Kuzeydoğu şehirlerinde, son dört yılın en şiddetli kar yağışının görülmesi bekleniyor. Güney eyaletlerinde ise en büyük tehlikenin yoğun buzlanma nedeniyle yolların kapanması ve elektrik kesintileri olduğu belirtiliyor. ABD genelinde 160 milyondan fazla kişi için iki düzineden fazla eyalette kış fırtınası uyarısı yapılırken, yetkililer karayolları ve havalimanlarında ciddi ulaşım sorunları yaşanabileceğini, özellikle güney bölgelerde ise uzun süreli elektrik kesintilerinin meydana gelebileceğini bildiriyor.

Arktik kökenli aşırı soğuk hava dalgası

Fırtınayı etkisi altına alan Arktik kökenli dondurucu hava dalgası, kar ve buzun yollarda çok daha hızlı birikmesine yol açacak. Bu durum hem karla mücadele çalışmalarını zorlaştıracak hem de elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ısınma problemlerinin günlerce sürmesine neden olabilecek.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle Orta Batı ve Ovalar bölgesinde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının 30 derece kadar altına inmesi bekleniyor. Bazı kentlerde ise günlük sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ifade ediliyor.

Halka kritik uyarı

Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia’da olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet yönetimleri yol tuzlama çalışmalarını artırırken, Ulusal Muhafız birlikleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Yetkililer vatandaşlara, mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, gıda ve yakıt ihtiyaçlarını önceden karşılamaları ve uzun sürebilecek elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıyor.