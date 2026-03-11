Son Mühür- ABD ve İsrail'in İran'ı hafife aldığı belli olan askeri operasyonunda Hürmüz Boğazı kilit rol oynamaya devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en güçlü donanma gücünün çevrelediği İran, dünyanın en önemli enerji yolu olan Hürmüz Boğazı'nı teknik olarak olmasa da fiili olarak kapatmayı başardı.

AB Başkanı Trump'ın boğazın iki yanında bekleyen dev tankerlere donanmanın eşli edeceğine dair sözlerinin havada kaldığı kısa sürede ortaya çıktı.

Sri Lanka kökenli bağımsız analist Shanaka Anslem Perera,

''Reuters, 10 Mart'ta, ABD Donanması'nın, 28 Şubat'ta başlayan Epik Öfke Operasyonu'ndan bu yana, petrol ve nakliye endüstrilerinden gelen neredeyse günlük askeri eskort taleplerini, İran saldırısı riskinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle reddettiğini bildirdi.

Bir kez değil. Ara sıra değil. Neredeyse her gün. On bir gün boyunca her gün, nakliye endüstrisi ABD Donanması'ndan yardım istedi ve her gün cevap hayır oldu'' hatırlatmasında bulundu.



ABD'nin bölgedeki gücü ne kadar?



''Bölgede konuşlandırılanları düşünün. USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu Arap Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'de. USS George H.W. Bush yolda veya konuşlanmaya hazırlanıyor.'' diyen Shanaka Anslem Perera,

''Her biri 100.000 ton deplasmana sahip üç nükleer enerjili süper uçak gemisi, 75 uçak taşıyor, tarihin en gelişmiş radar ve füze savunma sistemlerine sahip Aegis kruvazörleri ve güdümlü füze muhripleri tarafından eskort ediliyor.

Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisi grubunu Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'e konuşlandırdı. İngiltere, Kıbrıs'taki RAF Akrotiri'yi savunmak için Tip 45 hava savunma muhribi HMS Dragon'u gönderdi. Tiyatroda birleşik müttefik deniz gücü, Dünya'daki çoğu ulusun toplam askeri kapasitesini aşıyor.

Ama hiçbiri, bir tankeri Hürmüz'den geçiremiyor'' vurgusunda bulundu.



33 kilometrelik boğaz...



''Boğaz en dar noktasında 33 kilometre genişliğinde. Seyir yapılabilir nakliye yolları her yönde yaklaşık 3 kilometreye sıkışıyor.

Bu koridordan, savaş öncesi günde 138 tanker geçiyordu. Koridor şimdi, bağımsız ateşleme yetkisine sahip 31 özerk IRGC eyalet komutanlığı, ölmüş Yüce Lider Ali Hamaney'in önceden delege edilmiş emirler, kıyıdan gemiye kruvazör füzeleri, intihar dronları, hızlı hücum tekneleri ve 2.000 ila 6.000 silahtan oluşan bir mayın stoğu tarafından savunuluyor; bunlardan bir düzine kadarın suda olduğu ve teslimat platformlarının yüzde 80 ila yüzde 90'ının sağlam olduğu doğrulandı.

Ret kararı korkaklık değil...



ABD Donanması'nın reddi korkaklık değil. Aritmetik. Bir uçak gemisi taarruz grubu, mavi sularda güç projeksiyonu için tasarlanmıştır, 500 dolarlık bir temas mayınının 4 milyar dolarlık bir muhribi felç edebileceği bir koridorda kıyı eskortu için değil.

Bir Aegis kruvazörünün radarı 400 kilometre mesafede yüzlerce hedefi izleyebilir ama suyun üç metre altında oturan bir mayını tespit edemez. Bir F-35, Mach 1.6 hızında hassas vuruşlar yapabilir ama bir nakliye yolunu süpüremez. Varlıklar göreve uygun değil. Dünyanın en pahalı çekici, iğne deliğinden iplik geçirmesi istendi'' hatırlatmasında bulundu.

Paylaşım kısa sürede silindi...



''Trump, CBS'e eskortların "mümkün olan en kısa sürede" ve "makul olduğunda" başlayacağını söyledi. Enerji Bakanı, eskortlu bir geçişin zaten gerçekleştiğini paylaştı, sonra Beyaz Saray hiç gerçekleşmediğini doğrulayınca sildi'' hatırlatmasında bulunan Shanaka Anslem Perera,

''Donanma yardım etmeyi reddetmiyor. Kaybetmeyi reddediyor. Yedi yüz tanker bekliyor. Üç uçak gemisi izliyor. Ve aralarındaki 33 kilometrelik koridor, dünyanın en pahalı boşluğu olarak kalıyor'' mesajı verdi.