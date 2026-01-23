Son Mühür - İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna ordusunun paralı askerlerden oluştuğunu öne sürerek, İranlıların ise kendilerini nasıl savunacaklarını çok iyi bildiğini ifade etti.

''Dünya aptal palyaçolardan bıktı''

Arakçı, sosyal medya platformu X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Zelenskiy, dünya aptal palyaçolardan bıktı. Yabancı desteğe dayanan ve paralı askerlerle dolu olan ordunuzdan farklı olarak biz İranlılar, kendimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyoruz ve yabancılardan yardım dilenmeye kesinlikle ihtiyacımız yok”

Zelensky ne demişti?

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Davos’un ardından yaptığı açıklamada İran’a doğru büyük bir donanma filosu gönderdiklerini söylemişti. Kiev yönetiminin lideri Vladimir Zelenskiy ise İran’daki protestolara dikkat çekerek ABD’ye Tahran’a saldırı çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy ayrıca herhangi bir kanıt sunmadan, İran’ı Rusya’ya insansız hava aracı sağlamakla suçlamıştı.