Son Mühür- Yaklaşık altı asırlık geçmişi olan tarihi Kapalıçarşı ABD medyasında dikkat çekici iddiaların hedefi oldu.

Çarpıcı gelişmeyi duyuran Masak eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak,

''Amerika’nın en etkili yayın organlarından New York Post’da yayımlanan Chadwick Moore’un makalesinde, Türkiye ve kapalı çarşı ile ilgili çok çok ciddi tespit ve değerlendirmeler yer alıyor.

Kapalıçarşı’nın; Venezuela, Rusya ve İran üçgeninde altın kaçakçılığı ile karapara aklamanın merkezi olduğu ve buna da göz yumulduğu iddia ediliyor.

Makalenin arkasında CIA’nın olduğuna dair yorumlar da var.'' hatırlatmasında bulundu.



Makaleyi kaleme alan Moore'un kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Ramazan Başak,

''Makalenin yazarı geçen hafta beni aradı ve bu konuda röportaj yapmak istedi. Konu ülkelerarası ilişkileri yakından ilgilendirdiği ve çok hassas olduğu için soruların yazılı olarak gönderilmesi halinde görüşlerimi aktarabileceğimi söyledim. Olmadı ve süreci şimdilik sonlandırdık.'' bilgisini paylaştı.

''Peki Makalenin detayında neler var?'' diyen Başak'ın söz konusu yazıyla ilgili öne çıkardığı detaylar şöyle.



900 milyon dolarlık Venezuela altını...



Kapalıçarşı, dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkelerinden gelen malların rahatça dolaştığı yasadışı uluslararası ticaretin merkezi konumunda.

Tahminen yılda 900 milyon dolarlık Venezuelalı altın, turistlerin arasında Kapalıçarşı tezgâhlarında dolaşıyor ve Rusya ile İran gibi yaptırım altındaki ülkelerin mallarıyla takas ediliyor – bu da bu ülkelerin ekonomilerini ayakta tutuyor.

Kapalıçarşı uzun zamandır kara para aklamanın merkezlerinden biri.

Kapalıçarşı içinde faaliyet gösteren şirketler, bazı büyük Türk bankalarının bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları yardımla bu fonları yurtdışına transfer ediyorlar.



Türkiye yeni İsviçre olarak anılıyor...



Türkiye, “Yeni İsviçre” olarak anılıyor. Çünkü uyguladığı varlık barışı yasaları, herhangi bir soru sormadan nakit ve altın gibi varlıkların ekonomiye sokulmasına izin veriyor.

Şubat 2025’de yapılan 1.7 milyar TL. tutarındaki pırlanta ve değerli taş operasyonunda 250 milyon dolarlık yasadışı fon yaratıldı.



İAR'ye yapılan operasyon...



''Makaledeki çarpıcı tespit ve değerlendirmeler bunlar.'' diyen Ramazan Başak,

''Son olarak, İstanbul Altın Rafinerisi’ne yapılan 544 milyon dolarlık operasyonu da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Devamı artarak gelecektir.