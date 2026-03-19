Son Mühür / İzmir’in endüstriyel mirasının en önemli sembollerinden biri olan ve ‘Meslek Fabrikası’ olarak bilinen binaya yönelik tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan yerle ilgili tahliye emri kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili sosyal medyasından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün Meslek Fabrikamıza tahliye emri tebliğ edildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hukuki süreç tamamlanana kadar tahliye istenmemelidir” diyerek gelişmeyi açıkladı.

Tam 20 gün önce duyurmuştu

Söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle başlayan süreçte birçok kişi nasıl bir yol izleneceği konusunda tartışmalarını sürdürürken Son Mühür, 27 Şubat tarihinde yayınlanan “İzmir’de tahliye bilmecesine açıklık! “Durmadı!” başlıklı haberiyle tahliye sürecinin durmadığını ortaya çıkarmıştı.

Söz konusu haberde, Son Mühür’ün edindiği bilgilere göre kurum kaynakları, hukuki sürecin ilgili yargı mercilerinde devam ettiğini ancak tahliyeyi askıya alan bir tedbir kararının kendilerine tebliğ edilmediğini aktarmışlardı. Hukuk birimlerinde yapılan incelemelerde de tahliye sürecini durduracak nitelikte bir karar bulunmadığı kaydedilirken; Meslek Fabrikası olarak bilinen taşınmazın Vakıflar mülkiyetinde olduğu ve tahliye sürecinin mevcut mevzuat çerçevesinde ilerlediği belirtilmişti. Ne Konak Kaymakamlığı ne de Bölge Müdürlüğü kayıtlarında tahliyeyi askıya alan bir tedbir kararının yer almadığı, kurumun mevcut mevzuat çerçevesinde süreci ilerlettiği bildirilmişti.

Tam 20 gün sonra Büyükşehir’den ‘Tahliye emri’ açıklaması!

Gelinen noktada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yaptığı son açıklama, Son Mühür’ün haftalar öncesinden dikkati çektiği sürecin işleyişini doğruladı. Başkan Tugay, tahliye emrine karşı direnç gösterileceğinin sinyallerini verirken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü kaynakları, mülkiyeti kuruma geçen taşınmazın tahliye sürecinin tamamen hukuki mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü vurguluyor.