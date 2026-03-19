Son Mühür / Erkan Doğan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başta olmak üzere çok sayıda partili katılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tugay'ın gündeminde Meslek Fabrikası'na yönelik gelen tahliye kararı vardı.

"CHP haksızlıklara maruz kalıyor!"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin haksızlıklara maruz kaldığını ve baskı altında bırakıldığını söyleyen Tugay, "Ben daha önceki pek çok konuşmamda İzmir'in çok farklı bir şehir olduğunu, herhangi bir şehir olmadığını defalarca vurguladım. İzmir'in Cumhuriyet'e, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'ün ilkelerine yürekten bağlı, demokrasiye düşkün, laikliği mutlaka şart olarak gören, insan hakları konusunda hassasiyetleri olan insanların yaşadığı bir şehirdir İzmir. Bu değerler tam olarak bizim Cumhuriyet Halk Partimizin değerleridir. Bu örtüşme nedeniyle uzun yıllardır İzmir halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendisine temsilci olarak seçiyor. Ve biz bu çizginin hiçbir zaman bozulmadan devam edeceğinin teminatıyız. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde her zamankinden daha fazla yoğun haksızlıklara maruz kalıyor ve baskı altında. Sonuçta halkın egemenliğidir esas olan. İnsanlarımızın özgür iradeleriyle verecekleri siyasi kararlar başka şekillerle engellenmeye çalışıldığı zaman varacağı yer sadece ve sadece hüsrandır." dedi.

Gündemde Meslek Fabrikası'na tahliye kararı vardı!

Meslek Fabrikası'na yönelik tahliye kararıyla ilgili de konuşan Tugay, "Bugün çok taze bir olay sosyal medyada da paylaştım. Meslek Fabrikası'nın her türlü mülkiyet hakkını 1926'dan beri önce Atatürk'ün imzasıyla bir kamulaştırma yaparak belediyeye tahsis edilmiş bir bina olarak, 2007 yılında Vakıfların buradaki bütün haklarının ödendiği bir bedelle tamamen tapu belediyeye geçmiş olduğu halde bugün yüzde 100 hukuksuz, yüzde 100 temelsiz gerekçelerle sadece kanunun bir maddesine dayanarak çöker gibi Meslek Fabrikası'na tahliye kararı tebliğ edildi. Pazartesi'ye kadar boşaltılması istendi. Bunu kabul etmeyeceğimizi sosyal medyadan yaptığım paylaşımla duyurdum. Ve şunu hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Örgütü öyle küçümsenecek bir örgüt değildir. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve partinin buradaki örgütlü yapısını küçümsemesin. Bunu yapmaya kalkanların bir cevap alacağına inanıyorum. İzmir de İzmirlilerindir. Önüne gelenin İzmirlinin malına çökeceği bir yer değildir. Bizler İzmir'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Halkımız müsterih olsun. Biz buradayız. Vakit mücadele zamanı: Vakit asla mücadeleden vazgeçmeme zamanı." ifadelerini kullandı.