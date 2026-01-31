İzmirliler dikkat! GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan duyuruya göre, il genelinde geniş kapsamlı bir bakım çalışması yürütülecek. Bu çalışmalar nedeniyle merkez ve kırsal ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

31 OCAK CUMARTESİ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Hafta sonunun ilk gününde birçok ilçede mesai saatleri boyunca elektrik olmayacak.

BORNOVA: Egemenlik Mahallesi'nde 09.00-14.00, Kemalpaşa Mahallesi'nde 10.00-14.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

BUCA: Mustafa Kemal ve Göksu mahallelerinde 12.00-16.00, Çamlıpınar ve Adatepe'de 09.00-13.00, Akıncılar ve Zafer mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

KONAK: İsmet Paşa, Ulubatlı, Ferahlı, Mehmet Akif ve Ufuk mahallelerinde 09.00-16.00 arasında kesinti uygulanacak.

KARABAĞLAR: Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

ÇİĞLİ: Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerinde 09.00-17.00 arasında bakım çalışması yapılacak.

DİKİLİ: Kabakum Mahallesi'nde 10.00-16.00 arasında şebeke yenileme çalışması var.

URLA: Özbek'te 09.00-15.00, Altıntaş ve Yaka mahallelerinde 10.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacak.

KARABURUN: İskele, Mordoğan ve Sarpıncık dahil birçok noktada 09.00-16.00 ve gece saatlerinde (02.00-04.00) kesintiler yaşanacak.

İskele, Mordoğan ve Sarpıncık dahil birçok noktada 09.00-16.00 ve gece saatlerinde (02.00-04.00) kesintiler yaşanacak. DİĞER İLÇELER: Bergama, Bayraklı, Menemen, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz, Torbalı, Çeşme ve Seferihisar'da da gün boyu süren planlı kesintiler uygulanacak.

1 ŞUBAT PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pazar günü de bakım çalışmaları hız kesmeden devam edecek.

KONAK: Çamlık ve Mehtap mahallelerinde 09.00-15.00 arasında elektrik yok.

BUCA: Zafer Mahallesi'nde 09.00-17.00, Seyhan Mahallesi'nde ise 09.00-13.00 ve 12.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

MENEMEN: 29 Ekim Mahallesi (09.00-11.00), Yıldırım ve Fatih mahallelerinde (12.00-16.00) kesinti uygulanacak.

ALİAĞA: Fatih ve Hatundere mahallelerinde 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

TORBALI: İnönü (10.00-16.00), Yazıbaşı (13.00-16.00), Gazi Mustafa Kemal ve Çapak (09.30-15.30) mahalleleri etkilenecek.

URLA: Altıntaş, İskele, Rüstem, Yaka ve Torasan'da 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti var.

Altıntaş, İskele, Rüstem, Yaka ve Torasan'da 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti var. KİRAZ VE KINIK: Bu ilçelerin kırsal mahallelerinde de gün boyu sürecek kesintiler planlandı.

2 ŞUBAT PAZARTESİ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yeni haftanın ilk iş gününde de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

KARŞIYAKA: Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

BUCA: İnönü, Dumlupınar ve Adatepe (09.00-13.00), Gaziler ve Şirinkapı (12.00-16.00) mahallelerinde kesinti uygulanacak.

KONAK: Duatepe, Kadifekale, Çimentepe ve Tınaztepe bölgelerinde 09.00-16.00 arasında elektrik olmayacak.

BORNOVA: Erzene ve Ergene mahallelerinde 09.00-11.00 arasında kısa süreli kesinti yapılacak.

URLA: Yenice ve Kalabak (09.00-13.00), Çamlı ve Bademler (13.00-17.00) mahallelerinde elektrik kesilecek.

KEMALPAŞA: Ulucak bölgesinde 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Ulucak bölgesinde 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. ÖDEMİŞ, TİRE, DİKİLİ, KARABURUN: Bu ilçelerde de belirlenen saat aralıklarında bakım kaynaklı kesintiler uygulanacak.