Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakaköy ve Gökdere mahallelerinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki işletmede yeniden yasa dışı faaliyet yürütüldüğü bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat üzerine ekipler harekete geçti.

Suçüstü baskın: 162 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, içeride kumar oynandığı tespit edildi. Operasyonda 162 kişi suçüstü yakalanırken, şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kumar malzemelerine el konuldu

Denetimlerde kumar oynanmasında kullanılan çok sayıda materyale el konulurken, yasa dışı faaliyetin yürütüldüğü iş yerleri yeniden mühürlendi.

İşletme sahiplerine adli işlem

Öte yandan işletme sahipleri Ö.Ö. ve T.K. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.