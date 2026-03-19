İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaret programı gerçekleştirdi. İlk olarak Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Tugay, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken Tugay, şehit yakınları ve gazilerle daha sık bir araya gelmek istediklerini belirterek, sosyal etkinlikler düzenleme planlarını paylaştı. Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay’ın kabrini de ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Tugay, “Sizin yeriniz özel. Böyle günlerde sizlerle bir araya gelmeyi çok istiyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Şehit isimleri yaşatılacak, projelere destek verilecek

Ziyaret sırasında şehit polis Murat Turan’ın adının kentte yaşatılması talebi gündeme geldi. Başkan Tugay, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından bu talebin karşılanacağını belirtti.

Öte yandan, Bornova’daki bir okulda öğrenciler için doğal yaşam alanı oluşturma fikri de masaya yatırıldı. Okul bahçesinde bostan kurulması önerisine sıcak yaklaşan Tugay, bayram sonrası bu projeye destek verebileceklerini ifade etti.

“Birlikte güçlüyüz” mesajı

Başkan Tugay’ın ikinci durağı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi oldu. Dernek Başkanı Recep Doğru, belediyenin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Tugay ise yaptığı konuşmada, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Sizin iyi günlerinizi görerek hep birlikte olalım. Bizim için önemlisiniz, laf olsun diye değil” ifadelerini kullandı.

Gazilerden Başkan Tugay’a teşekkür

Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi’nde de gazilerle bir araya gelen Tugay, burada sıcak bir şekilde karşılandı. Şube Başkanı Halil Taşçı, belediyenin gazilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tugay’a teşekkür etti.

Gaziler, kendilerini bir ailenin parçası gibi hissettiklerini belirterek verilen desteklerin önemine vurgu yaptı.

“Bu vatan için yapılan fedakârlık unutulmaz”

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Tugay, şehitler ve gazilerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulamayacağını ifade etti.

“Herhalde bir vatandaş için en kutsal görev, vatanı için savaşmak, canını ortaya koymaktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenmez” diyen Tugay, şehit ailelerinin de toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu belirtti.

Karşıyaka’da vatandaşlarla bayramlaşma

Dernek ziyaretlerinin ardından Karşıyaka’ya geçen Başkan Tugay, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. İzmirlilerle sohbet eden Tugay, talepleri dinledi ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çocuklardan gelen halı saha talebini de not alan Tugay, bu isteğin değerlendirileceğini belirtti.