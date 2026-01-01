Son Mühür- Daha önce Fenerbahçe’nin 2025 yılının Aralık ayından itibaren çıkışa geçeceğini öne sürerek dikkatleri üzerine çeken Astrolog Can Aydoğmuş, katıldığı son programda sarı-lacivertli camiaya yönelik yeni bir iddia ortaya attı. Aydoğmuş’un “2026’da şampiyonluk” vurgusu kısa sürede gündem oldu.

Daha önceki iddiasıyla gündeme gelmişti

Yıllar önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’nin 2025 Aralık sonrasında yükseliş trendine gireceğini savunan Can Aydoğmuş, bu öngörüsüyle taraftarların ilgisini çekmişti. Son programında da benzer söylemlerini sürdürdü.

Fenerbahçeliler için yeni bir dönem

Program sırasında Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Aydoğmuş, sarı-lacivertli kulüp adına olumlu bir sürece girildiğini ifade etti. Aydoğmuş, önümüzdeki dönemde taraftarların yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanacağını dile getirdi.

2026’da şampiyonluk iddiası

Açıklamalarının devamında daha iddialı bir ifadeye yer veren Aydoğmuş, Fenerbahçe’nin 2026 yılında şampiyonluğa ulaşacağını öne sürdü. Bu sözler, programın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada geniş yankı buldu

Aydoğmuş’un yükseliş ve şampiyonluk vurgusu içeren açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun şekilde tartışıldı. Çok sayıda kullanıcı, konuya ilişkin görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşırken, açıklamalar spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.