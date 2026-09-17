İlk sezonda aile bağları, köklü sırlar ve fırtınalı bir aşk girdabında savrulan Serhat ile Yıldız cephesinde dengeler baştan aşağı sarsılıyor. Sezon finalinde nikah masasına oturup engelleri tek tek aşan aşıklar, yeni bölümlerde akıl almaz bir sınavın ortasına düşüyor. Özellikle Yıldız'ın geçirdiği ağır trafik kazası, olayların seyrini tümüyle değiştirecek bir kırılma yaratıyor. Fırtına kopmak üzere.

Diziseverler perşembe akşamlarını iple çekerken, yapımcılar yeni bölümlerde dram ve gerilim dozunu iki katına çıkarıyor. Hikayeye dahil olan taze çatışmalar ve çözülmeyi bekleyen karanlık sırlar, ekran başındakileri koltuğa kilitlemeyi hedefliyor. Tanıtım fragmanları sosyal medyada fırtınalar estiriyor.

Halef yeni sezon ne zaman başlıyor ve saat kaçta?

Halef dizisinin ikinci sezonu 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında başlıyor. Haftalardır süren belirsizliğe son veren yapım ekibi, yeni sezonun ilk bölümünü perşembe akşamı prime-time kuşağında seyirciyle buluşturuyor.

Aşklarını korumak için her bedeli ödeyen Serhat ile Yıldız, bu defa geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Kazanın ardından yaşanan travmatik süreç, konaktaki bütün taşları yerinden oynatıyor. Düğümler tek tek çözülecek.

Halef dizisinin yayın bilgileri ve ekran takvimi

Televizyon dünyasında reyting rekabetinin kızıştığı yeni dönemde dizi, alıştığı yayın gününü koruyarak ekran macerasını sürdürüyor.

Başlık Yayın Detayı Dizinin Adı Halef: Köklerin Çağrısı Yeni Sezon Başlangıç Tarihi 24 Eylül 2026 Perşembe Yayın Saati 20.00 Yayın Kanalı NOW Bölüm Türü 2. Sezon İlk Bölüm

Haftalık periyot bozulmuyor.

Halef oyuncu kadrosunda kimler var?

Sevilen yapımın başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz paylaşırken, usta oyuncu Veda Yurtsever kadronun en güçlü direkleri arasında duruyor. Karakterlerin iç dünyasındaki sert dönüşümler, usta oyuncuların sergilediği performansla birlikte devleşiyor.

Genişleyen oyuncu kadrosunda Onur Bilge, Yelda Yurdaer, Mustafa Yıldıran, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul gibi başarılı isimler boy gösteriyor. Yeni yüzlerin katılımıyla zenginleşen hikaye, seyircilere unutulmaz bir sezon vadediyor. Kapıda büyük fırtına var.