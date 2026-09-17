Ekipler, özellikle yoğun yerleşim yerlerinde iletken yenileme, trafo güçlendirme ve hat deplase mesaisine ağırlık veriyor. Çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla start alırken, kesintilerin büyük bölümü mesai bitimine kalmadan tamamlanacak. Saha personeli teyakkuzda bekliyor. Arıza riskine geçit yok.

Kesintilerden etkilenen vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki hassas cihazları korumak adına önlem alıyor. Şirket yetkilileri, çalışmaların erken bitmesi halinde şebekeye ilan edilen saatten önce enerji verilebileceğini duyuruyor. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Antalya elektrik kesintisi ne zaman bitecek ve saat kaçta gelecek?

Antalya'daki planlı kesintiler kural olarak sabah saat 09.00 civarında başlayıp akşam 16.00 ile 16.30 arasında sona erecek. Çalışmaların seyrine göre bazı sokaklarda enerjinin dönüşü erkene çekilebilirken, kimi kırsal hatlarda güvenlik testleri nedeniyle süreç 17.00 vaktini bulabiliyor. Ekipler sahada ter döküyor.

Öte yandan sanayi siteleri ve ticari işletmelerin yoğunlaştığı caddelerde çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor. Jeneratör desteği olmayan işletmelerin gün boyu iş planlarını kesinti saatlerine göre ayarlaması tavsiye ediliyor. Esnaf temkinli davranıyor.

AEDAŞ kesinti programında hangi ilçeler bulunuyor?

Bakım takvimi kentin doğusundan batısına uzanan geniş bir coğrafyayı içine alıyor. Turizmin kalbinin attığı sahil şeridinden yayla yerleşimlerine kadar pek çok nokta belirli periyotlarla bakımdan geçiyor.

İlçe Etkilenen Başlıca Bölgeler Kesinti Saat Aralığı Kepez Altınova, Ünsal, Şafak, Hüsnü Karakaş 09.00 – 16.00 Alanya Beldibi, Tosmur, Saray, Güzelbağ 09.00 – 16.30 Manavgat Ilıca, Hocalı, Demirciler, Gebece 09.00 – 16.00 Konyaaltı Doyran, Geyikbayırı, Çağlarca, Çitdibi 09.30 – 16.30 Muratpaşa Ermenek, Güzelbağ, Güzeloba 09.00 – 16.00

Program saat saat işliyor.

Elektrik kesintisi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Vatandaşlar mahalle ve sokak bazlı anlık kesinti durumunu resmi dağıtım şirketinin aedas.com.tr internet sitesi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Sayfadaki planlı kesinti haritası, sokak sokak tüm takvimi kullanıcılara aktarıyor. Bilgiye ulaşmak hayli kolay.

Plan dışı arıza bildirimleri ve acil durumlar için Alo 186 çağrı merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Dağıtım şirketi, abonelerin SMS bilgilendirme servisine kayıt yaptırmalarını öneriyor. Önceden haber almak hayat kurtarıyor.