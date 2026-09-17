Evlerde kullanılan ahşap parkeler zaman içinde ilk günkü parlaklığını kaybederek mat bir görüntüye bürünebilir. Bunun için kullanılan pratik yöntemlerden biri zeytinyağı içeren ev yapımı karışım.

Zeytinyağı ahşap yüzey üzerinde ince bir tabaka bırakırken zeminin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Karışımdaki diğer malzemeler ise yüzey temizliğini destekler.

Dört malzemeyle hazırlanıyor

Karışım için 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 çay kaşığı beyaz sirke, 1 çay kaşığı kastile sabunu ve 400 mililitre su kullanılıyor. Tüm malzemeler boş bir sprey şişesine aktarılıp iyice çalkalanıyor.

Parkeyi fazla ıslatmamak gerekiyor

Uygulamadan önce zemin süpürülerek toz ve kırıntılardan temizleniyor. Hazırlanan sıvı doğrudan çok miktarda dökülmek yerine hafifçe püskürtülüyor.

Son olarak mikrofiber bez ya da kuru paspasla yüzey siliniyor. Buradaki en önemli nokta ahşabı suya boğmamak. Fazla nem ahşap zemine zarar verebileceği için karışımın az miktarda kullanılması gerekiyor.