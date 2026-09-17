Mutfak çekmecelerinin içini alüminyum folyoyla kaplama yöntemi sosyal medyada paylaşılan ev bakım uygulamaları arasına girdi. Yöntemin temel amacı çekmece yüzeyini korumak ve temizliği daha pratik hale getirmek.

Sıvı ve yemek artıklarına karşı bariyer oluşturuyor

Çekmecenin tabanına serilen folyo, mobilya yüzeyi ile dökülen sıvılar arasında bir katman oluşturuyor. Yemek kırıntıları ve diğer kalıntılar da doğrudan çekmecenin tabanına ulaşmıyor.

Folyo kirlendiğinde çıkarılıp yenisi seriliyor. Altındaki bölüm nemli bezle silindikten sonra çekmece yeniden kullanıma hazır hale geliyor.

Çekmecenin içini daha aydınlık gösteriyor

Alüminyum folyonun yansıtıcı yüzeyi, çekmece açıldığında içeri giren ışığı dağıtıyor. Böylece özellikle karanlık çekmecelerin arka ve köşe bölümleri daha görünür hale geliyor.

Böcek konusunda dikkat çeken ayrıntı

Sosyal medyada yöntemin karınca ve hamam böceği gibi sürünen böceklere karşı da kullanıldığı belirtiliyor. Ancak referans metinde, alüminyum folyonun tek başına haşere sorununu ortadan kaldırdığını gösteren bilimsel bir veriye yer verilmiyor.