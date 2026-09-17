Geçtiğimiz 26 Haziran'da hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasa ilişkin hukuki süreç resmen başladı. Vasiyetnamenin okunması ve yasal varislere bildirilmesi amacıyla Beykoz Adliyesi'nde gerçekleştirilen ilk oturum, prosedür kaynaklı pürüzler nedeniyle tamamlanamadı. Adliye önünde basının sorularını yanıtlayan aile üyeleri ve avukatlar, yaşanan gecikmenin usulden kaynaklandığını belirtirken, merhum oyuncunun son yıllardaki zorlu tedavi sürecinin aldığı kararlara olası etkilerini kamuoyuyla paylaştı.

VASİYETNAMENİN AÇIKLANACAĞI YENİ DURUŞMA TARİHİ NE ZAMAN?

Mahkeme heyeti, mirasta hak sahibi konumunda bulunan toplam 28 varisten birkaçına resmi tebligatların henüz ulaşmadığını tespit etti. Hukuki sürecin sağlıklı işleyebilmesi adına bu eksikliğin giderilmesi kararlaştırılarak, vasiyetin okunma işlemi 17 Aralık Perşembe günü saat 09.30'a kaydırıldı. Ailenin avukatı Hikmet Altunkalem, belge işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralık ayındaki oturumda asıl aşamaya geçileceğini vurgulayarak süreci şu sözlerle aktardı:

"2-3 kişiye tebligat yapılamamış. Bu tebligatlar tamamlandıktan sonra önümüzdeki celse 17 Aralık'ta vasiyetnamenin okunmasına geçilecek. Kabul edenler edecek, kabul etmeyenler de gerekli hukuki süreci başlatacaklar."

AVUKAT HİKMET ALTUNKALEM'DEN NOTER DEĞİŞİKLİKLERİ VE 2022 YILI DETAYI

Usta ismin geride bıraktığı belgelerdeki kronolojiye değinen Altunkalem, miras dağılımında yıllar içinde çeşitli hukuki revizyonlar yapıldığına dikkat çekti. Vasiyetnamede iki farklı tarihin öne çıktığını belirten Altunkalem, "2015'te yapmış olduğu vasiyetnameyi 2022'de 2 tane vasiyetname düzenlemiş olduğu görülüyor ama şimdi 2015'teki vasiyetnameyi, 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir; değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Okununca anlaşılacak" şeklinde konuştu.

YEĞEN LEVENT İNANIR'IN İRADE VE AĞIR TEDAVİ SÜRECİNE DAİR İDDİALARI

Duruşmayı ikiz kuzenleri Hüseyin ve Cevahir Önder ile birlikte takip eden yeğen Levent İnanır, dayısının son dönemlerindeki ağır hastalık tablosunun altını çizdi. Aile bireylerinin duruşmaya kasıtlı olarak katılmadığı iddialarını yalanlayan İnanır, eksik kişilere ulaşmanın asli görevleri olduğunu belirtti. Altı yıl içinde Kadir İnanır'ın beynine üç kez pıhtı attığını ve entübe evreleri geçirdiğini hatırlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden çıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Aralıklı yoğun bakımlar olduğu, entübe dönemleri olduğu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç. Vallahi içeriğini bilmiyoruz. Değiştiği doğru da içeriğini bilmiyoruz. İçeriğini işte şimdi hakime hanımdan öğreneceğiz; ama söylüyorum içerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var tabii yani."

Aynı yıl içinde üst üste yapılan vasiyet güncellemelerinin kafa karıştırıcı bir durum olduğunu savunan Levent İnanır, aile içindeki saygı kültürüne işaret ederek sözlerini tamamladı. Yaşları 23 ile 68 arasında değişen ve birçoğu yetim olan yeğenlerin yıllarca amcalarına büyük bir biat gösterdiğini vurgulayan İnanır, "2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın. (...) Bunun bir karşılığı yok mudur. Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var" diyerek konunun hukuki boyutta takipçisi olacaklarını dile getirdi.