Akkoyunlu Devleti'ni sınırlarının zirvesine taşıyan Hasan Padişah, Anadolu beylikleri üzerindeki hakimiyet iddiaları ve Avrupalı güçlerle kurduğu diplomatik temaslar yüzünden Osmanlı payitahtının doğrudan hedefi haline geldi. İki büyük imparatorluk arasındaki gerilim, kanlı meydan muharebelerine zemin hazırladı.

Tarih sayfalarını karıştıran meraklı kitleler, Doğu'nun efsanevi liderinin son günlerini ve Fatih karşısında aldığı yenilginin ardından devlette yaşanan sarsıntıları titizlikle irdeliyor.

Hasan Padişah kimdir, Osmanlı ile savaştı mı?

Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusuyla doğrudan savaştı ve iki Türk hükümdarı Doğu Anadolu hakimiyeti için karşı karşıya geldi.

Tebriz merkezli büyük bir imparatorluk kuran Akkoyunlu lideri, sınırlarını genişletirken Osmanlı himayesindeki beylikleri kışkırtmaktan geri durmadı. Venedik ile ittifak arayışına girip ateşli silah temin etmeye çalışması bardağı taşıran son damla oldu. Fatih'in 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nu fethetmesi ise iki saray arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Bilgi Alanı Tarihi Detay Unvanı ve Devleti Akkoyunlu Devleti Hükümdarı (Hasan Padişah) Kritik Meydan Muharebesi 11 Ağustos 1473 (Otlukbeli Savaşı) Karşılaştığı Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Vefat Tarihi 5-6 Ocak 1478 Ebedi İstirahatgâhı Tebriz, Nasriyye Külliyesi

Hesaplaşma kaçınılmaz hale geldi.

Osmanlı ile Akkoyunlu ordusu nerede karşılaştı?

İki hükümdar arasındaki ilk ciddi temas 1473 yılında Fırat kıyısındaki Malatya Savaşı ile gerçekleşti ve Akkoyunlu süvarileri pusu taktiğiyle Osmanlı öncü kuvvetlerini mağlup etti.

Kılıçlar kınından çıktı.

Bu çatışmanın hemen ardından iki dev ordu, 11 Ağustos 1473 tarihinde Erzincan yakınlarında Otlukbeli mevkiinde nihai kozlarını paylaştı. Fatih Sultan Mehmed'in top ve tüfek gibi ateşli silahlarla donatılmış disiplinli yeniçeri birlikleri, Akkoyunlu süvari hücumlarını darmadağın etti. Ağır hezimet, Uzun Hasan'ın batıya doğru genişleme planlarına kesin bir set çekti.

Uzun Hasan nasıl öldü ve mezarı nerede?

Uzun Hasan, Otlukbeli yenilgisinin ardından yakalandığı ağır bir hastalık neticesinde 5-6 Ocak 1478 gecesi Tebriz'de vefat etti. Taht sarsıntıya uğradı.

Uğradığı askeri hezimetin ardından başkent Tebriz'e çekilen hükümdar, saltanatının son yıllarını iç isyanları bastırmak ve İran coğrafyasındaki düzeni korumakla geçirdi. Şiddetli rahatsızlığına yenik düşen hükümdarın naaşı, Tebriz'de inşa ettirdiği Nasriyye Külliyesi içerisindeki türbesine defnedildi. Ölümünden sonra patlak veren taht kavgaları ise Safevi Devleti'nin tarih sahnesine çıkışını hızlandırdı.