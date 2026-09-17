Dizinin yayınlanmasıyla birlikte Güneşin Doğduğu Yer Kenan kimdir sorusu arama motorlarında ilk sıraya tırmandı. Varlıklı bir ailenin ferdi olmasına karşın kendi ilkelerinden taviz vermeyen Kenan, Almanya yolculuğunda Leyla ile tanışınca hayatının en büyük dönüm noktasına adım attı. Ailesinin katı kuralları ile kalbindeki aşk arasında sıkışan karakter, her sahnede izleyiciyi yeni bir ikileme sürüklüyor. Dengeler baştan yazıldı.

Usta oyuncunun güçlü tiradları ve sahnedeki ağırlığı, dizinin reyting yarışındaki yerini daha ilk bölümden sağlamlaştırdı. Aile içindeki hesaplaşmalara karşı adalet terazisini elden bırakmayan genç iş insanı, ekran takipçilerinin gözdesi haline geldi. Merak doruğa çıktı.

Güneşin Doğduğu Yer Kenan karakterini kim canlandırıyor?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterini başarılı oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Tarihi ve dram türündeki rolleriyle geniş kitlelerin beğenisini toplayan usta aktör, bu iddialı projeyle birlikte yeniden televizyon ekranlarına dönüş yaptı.

Başlık Detay Karakter Adı Kenan Kozan Canlandıran Oyuncu Burak Özçivit Yayın Kanalı ve Günü ATV / Perşembe 20.00 Partneri (Leyla) Beyza Gümülcine Karakterin Rolü Kozan ailesinin ikinci oğlu ve veliahdı

Rolün hakkını verdi.

Güneşin Doğduğu Yer Kenan gerçekte yaşadı mı?

Hayır, Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki Kenan Kozan gerçekte yaşamış tarihi bir şahsiyet değil; senaryo icabı yaratılan kurgusal bir karakter olarak ekrana yansıyor. Dizinin temel taşları hayata dair gerçekçi temalardan beslense bile olay akışı tamamen kurgudan meydana geliyor.

Kozan ailesinin iş dünyasındaki sert çekişmesi ve geleneksel kuralları, senaristlerin kaleme aldığı özgün bir çatışmaya dayanıyor. Kenan'ın yurt dışı gezisinde filizlenen tesadüfi aşkı ise ailenin kaderini değiştirecek esas kırılmayı tetikliyor. Kurgu ustaca örüldü.

Kenan ve Leyla aşkında izleyiciyi neler bekliyor?

Almanya'da başlayıp İstanbul'a uzanan zorlu aşk, iki ayrı dünyanın çarpışmasını gözler önüne seriyor. Kenan bir yanda ailesinin beklentilerini sırtlarken, diğer yanda Leyla'ya duyduğu sevginin peşinden koşuyor.

Gelecek bölümlerde bu ilişkinin ortaya çıkmasıyla konakta ipler kopma noktasına gelecek. Leyla'nın geçmişine ait bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkması, Kenan'ı hayatının en çetin sınavıyla yüz yüze bırakacak. Fırtına kopmak üzere.