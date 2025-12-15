Son Mühür - Diyarbakır’da haftanın ilk gününde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkilerken, havalimanında bazı uçuşların gecikmeli gerçekleşmesine neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer hafif sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır’ın kuzey ilçeleri Çermik, Çüngüş, Ergani, Hazro ve Dicle’de; Şanlıurfa’nın güneyinde Akçakale ve Ceylanpınar’da; Karacadağ çevresi ile Siirt’in doğusunda Eruh; Batman’ın Sason ve Gercüş ilçelerinde; ayrıca Mardin ve Şırnak çevrelerinde lokal olarak görülmesi öngörülüyor. Gece saatlerinden sonra ise Siirt ve Şırnak genelinde, Mardin’in batısındaki Ömerli, Midyat, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini ve rüzgarın kuzey ile doğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.