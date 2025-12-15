Son Mühür - Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak kullanıcıları çeşitli illegal sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı aldı.
Yüksek takipçili hesaplar kapatıldı
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak kullanıcıları çeşitli illegal sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanmasına karar verildi.
Kumar sitesi sahiplerine soruşturma
Bakanlık ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin sorumluları hakkında adli soruşturma başlatılabilmesi için ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."