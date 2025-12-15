Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak kullanıcıları çeşitli illegal sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin sorumluları hakkında adli soruşturma başlatılabilmesi için ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verdi.