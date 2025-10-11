Gayrimenkul ve finans sektörlerindeki bazı uygulamalara göre, işlemlerin belirli süreler içinde tamamlanması hem mülkiyet hem de finansal güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Özellikle hisseli tapularda, satışın ardından diğer hissedarların ön alım (şufa) hakkını kullanabilmeleri için 90 günlük yasal bir süre bulunuyor. Bu süre içinde dava açılmazsa söz konusu hak geçerliliğini yitirebiliyor. Uzmanlar, bunun tüm tapu işlemlerini kapsamadığını, yalnızca belirli hisseli satışlarla ilgili olduğunu belirterek vatandaşları bilgilendirdi.

Benzer şekilde, kredi kartı borcunu 90 gün boyunca ödemeyen kullanıcılar da yasal takibe düşme riskiyle karşılaşıyor. Bankacılık uygulamalarına göre, borcun üç ay boyunca ödenmemesi durumunda dosya “takip” statüsüne alınıyor ve kişinin kredi notu olumsuz etkileniyor. Bu durum, ilerleyen dönemde kredi veya finansman kullanımını zorlaştırabiliyor.

Uzmanlardan kritik uyarı

Uzmanlar, 90 günlük sürelerin sadece “idari bir prosedür” olarak görülmemesi gerektiğini ifade ediyor. Tapu işlemlerinde zamanında başvuru yapılmamasının hak kaybına, kredi kartı ödemelerindeki gecikmenin ise sicil bozulmasına yol açabileceğini belirtiyorlar. Vatandaşların hem tapu işlemlerinde hem de finansal yükümlülüklerinde süreleri titizlikle takip etmeleri, olası hukuki ve maddi kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.