Son Mühür / Yağmur Daştan - Her yılın sonunda yılbaşı çekilişlerinin başlamasıyla birlikte bayramı yaşayan Milli Piyangocular, bu yıl hüsran yaşıyor. Yakın zamanda başlayan yılbaşı piyangolarına bu sene rağbet olmadığını söyleyen İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Başkanı Paşa Çakmak, bu sene hemen hiç satış yapamadıklarının altını çizerek bayilerin çok zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Vatandaşın klasik piyango almaktan her geçen gün biraz daha kaçındığını aktaran Başkan Çakmak, Türkiye’deki ‘kumar alışkanlığı’ sorununa da dikkati çekti. Başkan Çakmak, “Yıllardır yaptığım işten artık soğudum” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

‘Çok büyük sıkıntılarımız var’

Piyango bayilerinin tezgah açmakta sorunlar yaşadığına değinerek açıklamalarına başlayan Başkan Çakmak, “Yılbaşı biletlerinde satış hiç yok, böyle bir sene daha önce görmedik. Hareketlilik yok, vatandaş bilet almıyor. Belediye tezgahlarımızı açtırmıyor, bayilerimiz de çok azaldı. Bize destek olunması gerekirken tezgahlarımız kaldırılıyor. Piyango demek İzmir'in sembolü, reklamı demek. Çıktığında “İzmir'e çıktı” diyorsun, bundan büyük reklam mı olur? Kaybolan mesleklerin arasında artık biz de yerimizi aldık. Kimse bize destek vermiyor. İzmir'de 40 ila 45 bayimiz kaldı. Bayilerimiz hep belirli yaşta insanlar. Çok büyük sıkıntılarımız var” dedi.

‘Bu yıl bizim için tamamen hüsran’

Piyango biletlerinin internet üzerinden de satışının yapıldığını aktaran Çakmak, “Kendi makinelerimden bir tane bile satış yapamadım. 10 gün önce satışlar başladı ama hiç böylesi bir dönem yaşamadık. İnsanlar şans oyunlarından bile elini çektiler. Bu sene arkadaşlarımıza bilet almamalarını, stoklu çalışmamalarını söylüyoruz. Son gün ne olacağı belli olmuyor, elimizden geldiğince zarar etmemek için mücadele ediyoruz. Bayilerimizi ellerinde klasik piyango bulundurmasınlar diye uyarıyoruz. Ancak piyangonun özelliği klasik piyango. Dünyada sadece Türkiye'de var, tarihi bir şey. Yaşatılması gerekiyor ama çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Nostalji geçmişe dönük bir heyecan. Çok üzülüyoruz. Bu sene çeyrek bilet 200 lira. Aralık ayı piyangocunun bayramıydı ama artık bizim için tamamen hüsran...” ifadelerini kullandı.

‘Gençliğimizi yok ettiler’ dedi, çağrı yaptı

Günden güne artan kumar bağımlılığı hakkında da uyarılarını sıralayan Çakmak, “Batan insanları gördükçe yaşamımın da sebebi kalmadı. Yıllardır yaptığım işten soğudum. Kumar bağımlılığı ile ilgili kamuoyu araştırması yaptık. Cumhurbaşkanımıza bir dosya hazırlıyoruz. O dosyamızı ulaştırabilirsek her şey tersine dönecek. Belki o zaman kurtuluruz. Gençliğimizi yok ettiler, özelleştirme için direndiğimde kimse yanımızda durmadı herkes ‘Şak şak’ yaptı. CHP'li vekillerin bir tanesi bile yanımda dahi görünmediler. Önce Allah sonra Cumhurbaşkanımızdan umutluyum. Gördüğün her 100 insandan 18'i kumarbaz. Cumhurbaşkanımızın el atması lazım, gençlik yok oluyor. Büyükşehir Belediye başkanımızdan ricamız seyyarlarımıza destek olsun, nostalji olan seyyar bayilerimizin sonu gelmesin. Türkiye genelinde 150 ila 160 seyyar bayimiz kaldı. İsterlerse yaparlar, bize yardımcı olur. Karşıyaka'da yaptırdı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha fazlasını yaptırır” diye konuştu.