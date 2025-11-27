Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in, Menderes ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde sürdürülen Klaros Antik Kenti'nin ana sponsoru olan Saya Holding, kentin önemli basın kuruluşlarının temsilcilerini antik kent gezisinde tarih ile buluşturdu.

Mesut Sancak: Önemli bir iş yaptığımızı biliyorum

Klaros Antik Kent ziyaretini ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Folkart, Saya Holding'in bünyesinde önemli bir şirket. Önemli bir iş yaptığımızı biliyorum, iyi adımlar attığımızı biliyorum. Bizim en güzel yaptığımız işlerden bir tanesi Folkart Galeri'dir. Şu an Atatürk Müzesi devam etmekte ve 200 binin üzerinde ziyaretler söz konusu. Bu çok önemli bir sayısı. Bunlar yaptığımız en önemli projeler. Gelip bugünü bizimle yaşadıkları için herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Cem Mengi: Burada olmak önemli bir iletişim zemini oluşturuyor

Öte yandan söz konusu ziyaretin ve buluşmanın önemli bir iletişim zemini oluşturduğunun altını çizen Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, "Bugün bir araya gelmek çok farklı duyguları aynı anda barındırıyor. İçimde hala o heyecanlı gazeteci var. Biz Saya Holding olarak bu saygınlıkla çalışıyoruz. Bu nedenle burada sizlerle olmak önemli bir iletişim zemini oluşturuyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.