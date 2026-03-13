Olay, 28 Aralık 2024 tarihinde İzmir’in Buca ilçesine bağlı Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. Servet Polat (60), kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte bir işletmede kumpir yedi.

Yemekten sonra kusma ve ishal şikayetleri yaşayan aile bireyleri, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tedavi edilen aile üyeleri daha sonra taburcu edildi.

Ancak Servet Polat, 30 Aralık günü sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İşletme sahibine tutuklama kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında işletme sahibi Neslihan Demircan gözaltına alındı. Demircan, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı işletmede kumpir yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirten 4 kişi daha hastanede tedavi gördükten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Laboratuvar incelemesinde salmonella tespit edildi

Olayın ardından yapılan incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Servet Polat’ın ölümünün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde ise alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildiği bildirildi.

İşletme sahibinin eşi hakkında da dava açıldı

Toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Neslihan Demircan hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargılama süreci İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, mahkeme işletmede çalışan eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianamede Coşkun Demircan hakkında da “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ile “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçlarından toplamda 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık tahliye talebinde bulundu

Davaya ilişkin son duruşma İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Neslihan Demircan, mağdur taraf ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Demircan, işletmede mezeleri kendisinin hazırladığını, eşinin ise sadece yardımcı olduğunu söyledi. Ailesinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Demircan, çocuklarının sağlık sorunları olduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkemeden tahliye kararı

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Buna göre sanık Neslihan Demircan’ın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca Coşkun Demircan hakkında açılan davanın birleştirilmesi konusundaki sürecin beklenmesine ve dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması 3 Temmuz tarihine ertelendi.

