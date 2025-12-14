Görüntülere yansıyan olayda, minibüs sürücüsünün kendi şeridinde oluşan araç yoğunluğunu beklemek yerine ani bir manevrayla ters şeride geçtiği görüldü. Sürücü, karşı yönden gelen trafiğe rağmen yaklaşık 200 metre boyunca ters istikamette ilerledi.

Yolcular ve diğer sürücüler risk altına girdi

Ters şeritte ilerleyen minibüsün, hem araç içindeki yolcular hem de yoldaki diğer sürücüler açısından risk oluşturduğu kaydedildi. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden sürdürülen yolculuk, denetim yapan ekiplerin dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhlal anları havadan kayda geçti

Zabıta ekiplerinin dronla aldığı görüntülerde, minibüsün yoğun trafikten kaçmak amacıyla şerit ihlali yaptığı ve tehlikeli şekilde seyrettiği net biçimde yer aldı. Olayla ilgili görüntülerin kayıt altına alındığı ve gerekli işlemlerin yapılmak üzere ilgili birimlere iletildiği öğrenildi.