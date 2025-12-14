İzmir’in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kenti yasa boğdu. Bir belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Günerli Mahallesi'nde gerçekleşti

Alınan bilgilere göre, kaza Menemen’in Günerli Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.B. (62) yönetimindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü ile H.B. (24) idaresindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araçta büyük hasar oluştu.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Ticari araçta can kaybı ve yaralılar var

Korkunç kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emre Dumanlar (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü H.B. (24) ile diğer yolcu Erdem Çankaya (47) ise yaralandı.

İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, ambulanslarla derhal Menemen Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı, otobüs şoförü gözaltında

Kazaya karışan belediye otobüsünün sürücüsü A.B., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeni ve sorumluların belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.