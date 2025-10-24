Son Mühür - Türkiye’nin en büyük beşinci sanayi kuruluşu olan İstanbul Altın Rafinerisi’ne (İAR) 6 Ekim 2025’te düzenlenen operasyonda, şirketin sahibi Özkan Halaç ve genel müdür Ayşen Esen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmış, 9 Ekim’de 20 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. Eski ve mevcut İAR çalışanlarının, yurt dışından getirilen altınlara Türkiye’de üretilmiş ve işlenmiş görünümü vererek bu altınları yurt dışına sattıkları ve devletten haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürülürken, operasyonla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da gün yüzüne çıktı.

Kilerdeki servet

Onlar TV’den Timur Soykan’ın aktardığına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda baskın yapılan adreslerden biri de İstanbul Altın Rafinerisi’nin kurucusu Fazıl Halaç’ın kız kardeşi N.K.’nın Florya’daki evi oldu. 8 Mayıs 2025’te vefat eden Fazıl Halaç’ın kız kardeşi ve İAR sahibi Özkan Halaç’ın halası olan N.K.’nın Bakırköy’deki villasındaki baskında, evin kilerinde fiziki olarak saklanan 500 kilogramın üzerinde altın bulundu. Ev sahibi N.K. ve çocukları, verdikleri ifadede, piyasa değeri 3 milyar TL’yi aşan bu altınların dedeleri Fazıl Halaç’tan kendilerine miras kaldığını belirtti.