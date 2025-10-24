Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi ile Bornova Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Anadolu’nun köklü topluluklarından Tahtacı Türkmenlerinin tarihine, geleneklerine ve doğayla iç içe yaşam felsefesine ışık tutuldu. Programda geleneksel ritüeller gerçekleştirildi, belgesel gösterimi ve söyleşiyle kültürel mirasın önemi vurgulandı.

Bornova’da Tahtacı kültürüne anlamlı tanıtım

Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi, Anadolu’nun önemli topluluklarından Tahtacı Türkmenlerinin kültürünü tanıtmak amacıyla kapsamlı bir program düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Tahtacı Alevi kültürüne özgü ritüeller uygulanırken, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık mesajları verildi.

Geleneksel ritüel: Hastalıklı ağaç kesildi, yerine üç fidan dikildi

Program kapsamında, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi bahçesinde bulunan hastalıklı bir ağaç, Tahtacı Alevi geleneklerine uygun şekilde kesildi. Ritüelin ardından doğaya saygının simgesi olarak üç yeni fidan dikilerek yaşam döngüsüne vurgu yapıldı.

“Akdeniz’den Ege’ye Tahtacılar” belgeseli Bornovalılarla buluştu

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde yönetmenliğini Uğurcan Taylan Adıyaman’ın yaptığı “Akdeniz’den Ege’ye Tahtacılar” belgeseli izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından yapımcı Birol Soylu ve Tahtacılar Kültür Dernekleri Başkanı Yolcu Bilginç’in katılımıyla düzenlenen söyleşide, Tahtacı Alevi kültürünün kökenleri ve doğayla kurduğu bağ ele alındı.

Konuşmacılara Bornova’yı simgeleyen Homeros heykelcikleri takdim edildi. Etkinliğe, eski Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de katıldı.

“Kültürümüzü yaşatmak hepimizin görevi”

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, “Tahtacı kültürü, tarihimizin ve kültürel kimliğimizin önemli bir parçası. Bu tür belgeseller, şehirleşme sürecinde unutulmaya yüz tutan değerleri yaşatmak açısından çok kıymetli” dedi. Belgeselin yapımcısı Birol Soylu, “Tahtacı Türkmen geleneği yalnızca bir yaşam biçimi değil, doğaya duyulan derin saygının ifadesidir” derken, Tahtacılar Kültür Dernekleri Başkanı Yolcu Bilginç de “Biz binlerce yıllık bir kültürün mirasçılarıyız, bu değerleri korumak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

Kültürel dayanışma ve müzikle kapanış

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ve Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Aydınalp, yerel yönetimlerin sivil toplumla kültürel iş birliklerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin sonunda, aynı zamanda halk müziği sanatçısı olan Yolcu Bilginç, Anadolu Türkmen ve Alevi kültürünü yansıtan türküler seslendirdi. Katılımcılar, gece boyunca kültür ve müziğin birleştiği duygusal bir yolculuğa çıktı.