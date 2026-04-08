İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve müttefiklerine yönelik sert mesajlar verdi. Zülfikari, İsrail’in askeri, güvenlik ve ekonomik altyapıları ile bölgede ABD’ye bağlı hedeflere yönelik operasyonların artarak süreceğini belirtti.

Açıklamasında tehdit dozunu yükselten Zülfikari, “ABD ve müttefiklerinin altyapılarına öyle bir darbe vuracağız ki yıllarca bölgenin petrol ve gazından mahrum kalacaklar ve bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

İran’da çok sayıda füze ve İHA düşürüldü

Zülfikari, son saatlerde İran hava savunma sistemlerinin birçok hava hedefini etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Buna göre Tebriz’de İsrail’e ait bir Orbiter tipi insansız hava aracı düşürülürken, Tahran ve Hemedan’da iki, Kazvin’de ise altı seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.