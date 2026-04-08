ABD ile İran arasında süren görüşmelerde dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, müzakerelerin kritik eşiği geride bıraktığını belirterek sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu.

“Hassas süreçte önemli adım”

Moghadam, yaptığı değerlendirmede ABD ile yürütülen temasların belirli bir noktaya ulaştığını ifade etti. Sürecin hassasiyetine dikkat çeken İranlı diplomat, tarafların artık daha yapıcı bir zemine geçmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomasi vurgusu: “Saygı ve nezaket dönemi”

Moghadam açıklamasında, “Şu an itibarıyla kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi. Bundan sonraki süreçte söylem ve tekrarın yerini karşılıklı saygı ve nezaket almalı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, taraflar arasında tansiyonun düşebileceği yönünde yorumlandı.

Pakistan arabuluculuğu öne çıkıyor

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistan aracılığıyla sürdüğü biliniyor. Bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde yürütülen bu diplomatik temaslar, olası bir çatışmanın önlenmesi açısından kritik görülüyor.

Kritik saatler öncesi açıklama

ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonunun gündemde olduğu saatlerde gelen bu mesaj, müzakerelerde ilerleme kaydedildiği şeklinde değerlendirildi.

Gözler yeni adımlarda

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve açıklanan “yeni aşama”nın somut gelişmelere dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. Uluslararası kamuoyu, sürecin seyrini yakından izlemeye devam ediyor.