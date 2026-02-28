İran’ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan televizyon kanalı NBC’ye verdiği röportajda, İran’ın en üst düzey isimlerinin durumuna ilişkin soruyu yanıtladı. Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığına dair soruya, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" karşılığını verdi. Röportajda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin İsrail ve bölgedeki ABD üslerine dönük karşı hamleleri ele alındı.

Erakçi, İran’ın bölgedeki Amerikan askeri noktalarına yönelik saldırılarını savunma çerçevesinde değerlendirdiklerini ve bu mesajı bölgedeki muhataplarına ilettiklerini söyledi. "Onlar bize saldırırken oturup onların saldırılarını izleyemezdik." ifadelerini kullandı.

Aynı soruya yanıt verirken Erakçi, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar. Yargı Başkanı Meclis Başkanı da tüm üst düzey yetkililer de hayatta herkes görevinin başında." dedi.

İranlı Bakan, bazı askeri yetkililerle ilgili kayıplar yaşanmış olabileceğini belirterek, bir ya da iki komutanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak bunun "büyük bir sorun olmadığını" ifade etti.

Hava sahalarını kapattılar

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak operasyon düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “büyük bir operasyon” yürüttüklerini duyurdu. Operasyonlarda başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. Saldırılar sonrasında hem İsrail hem de İran hava sahalarını kapattı. İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edilirken sirenler devreye girdi. İran’ın karşı saldırı ihtimaline karşı İsrail’de halka sığınaklara yönelmeleri çağrısı yapıldı.

İran ordusu ise ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak İsrail’e yönelik onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırı başlattığını açıkladı. Ayrıca İran, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD askeri noktalarına eş zamanlı füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Bu kapsamda Bahreyn’deki ABD donanma üssünün ve Katar’daki ABD’ye ait erken uyarı radar sisteminin hedef alındığı aktarıldı.