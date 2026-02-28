Son Mühür- İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv yönetiminin İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattığını açıklamıştı. İsrail basını, operasyonun ABD ile ortak planlandığını duyurdu.

İsrail yetkilileri, saldırılarda İran Cumhurbaşkanlığı binası ve Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu bölgelerin hedef alındığını iddia etti. Operasyon kapsamında Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan şehirlerine de saldırılar düzenlendi.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıların İsrail ile koordineli yürütüldüğünü doğruladı. İran ise karşılık olarak misilleme atışlarına başladı ve İsrail ile bölgedeki ABD üsleri hedef alındı.

“Kükreyen Aslan” ve “Hayberin Fethi”

İsrail, operasyonu “Kükreyen Aslan” olarak adlandırırken, İran misilleme operasyonuna “Hayberin Fethi” ismini verdi. İsrailli yetkililer, operasyon kapsamında İran dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer üst düzey askeri yetkililerin hedef alındığını öne sürdü.

İran’dan ABD'ye tehdit

İran Devrim Muhafızları Generali, ABD’ye yönelik sert bir uyarıda bulunarak, “Trump bilmelidir ki, bugün attığımız füzeler stoklarımızın en dibindekileriydi. Yakında daha önce hiç görmediğiniz silahları devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.