İran'a ABD-İsrail saldırılarının ardın dan İncirlik Hava Üssü'nden görüntü yayınlayan ANKA Haber Ajansı'na soruşturma açıldı. Söz konusu görüntüleri yayından kaldırdıklarını belirten ANKA Haber Ajansı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“ANKA, Türkiye'nin köklü ve saygın haber ajansı olarak; habercilik ilkelerinden ödün vermeden, anayasal düzen çerçevesinde ülkemizin bağımsızlığını, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü esas alan bir yayın anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirmeyi temel sorumluluğu kabul etmektedir.

Halkın ANKA Haber Ajansı olarak, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından habercilik refleksiyle bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek fark ettik.

“Söz konusu yayın kaldırıldı”

Bölgede haber değeri taşıyan herhangi bir gelişme olmadığı için canlı yayın ilgili tepkilerden çok daha önce sonlandırılmış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin dezenformasyon uyarıları ve kurumumuza yönelik eleştiriler dikkate alınarak söz konusu yayının kaydı da kaldırılmıştır.

Habercilik göreviyle yaptığımız sosyal medya paylaşımlarının ve canlı yayınların yanlış anlaşılmalara neden olmasından dolayı ilgililerinden ve kamuoyundan özür dileriz.”