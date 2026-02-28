Son Mühür- Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından ilk resmi açıklamayı yaptı. Bakanlık, taraflara şiddet eylemlerine son verme çağrısında bulundu.

"Bölgesel güvenlik ve küresel istikrar açısından riskli"

Bakanlık açıklamasında, “İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef alan karşı hamleleriyle devam eden gelişmeler, bölgesel güvenlik ve küresel istikrar açısından ciddi riskler oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sivillerin güvenliği ön planda

Uluslararası hukuka aykırı tüm eylemlerden duyulan derin kaygının altı çizilen açıklamada, masum sivillerin hayatını tehlikeye atabilecek provokatif adımların kınandığı belirtildi. Bakanlık, tarafları “saldırılara derhal son vermeye” davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte arabuluculuk konusunda gerekli desteği sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğu, bu kapsamda tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.