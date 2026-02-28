Son Mühür- Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Koza TV Genel Müdürü ile bir muhabiri gözaltına aldı.

Soruşturmanın kapsamı

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltıların İncirlik Hava Üssü’ne dair görüntülerin medyada paylaşılmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığı ve ANKA Haber Ajansı tarafından yapılan canlı yayınlar üzerine yürütüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, Koza TV yönetici ve muhabirinin gözaltına alınmasının soruşturma çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu. İşlemlerin devam ettiği ve adli sürecin sürdüğü kaydedildi.