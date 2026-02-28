Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle bazı ülkelere yönelik uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir dizi programa katılmak üzere Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretleri kapsamında öğle namazını İskenderpaşa Camisi’nde kıldı ve ardından vatandaşlarla sohbet etti. Kunduracılar Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Uraloğlu, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi’nde de incelemelerde bulundu. Programlara; Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer yetkililer eşlik etti.

“Gelişmelere göre takip edeceğiz”

Şehir hastanesindeki incelemelerinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Bugün yine Orta Doğu'da maalesef istemediğimiz gelişmeler söz konusu. İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM'lar yayınladıklarını biliyoruz. Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un, İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii, bizim esas amacımız, bölgemizde bu tür saldırıların olmaması; olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir" dedi.

“Çok büyük bir alan”

Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki son duruma ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Şehir Hastanesi'nde yüzde 90'lar seviyesinin üzerine geldiğimizi söyleyebiliriz. Bütün heyetimizle beraber içeride brifing aldık. Artık neredeyse iç donanım ve tıbbi cihazların yerleştirilmesi gibi aşamalara gelinmek üzere. 272 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz. Çok büyük bir alan olduğunu özellikle söylemek isterim. İlk etapta, binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmete açılacak olup, bin 500 yatak kapasitesine kadar çıkacak çok önemli bir bölge hastanesinden bahsediyoruz. Bu hepimiz için kıymetli. Genel hastane, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, kalp ve damar cerrahisi hastanesi, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri; ayrıca yaklaşık 2 bin 500 kapalı ve açık otopark alanı ile birlikte büyük bir hastane inşaatı devam ediyor" diye konuştu.

'Finale doğru gidiyoruz”

Hastane temelinde kullanılan teknik unsurlara da değinen Bakan Uraloğlu, "Burada zaman zaman bazı spekülasyonlar da yapılıyor. 4 bin 800 fore kazık ve 762 sismik izolatör tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik açısından herhangi bir risk öngörüsü yoktur. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Bu hizmetlerin bu aşamaya kadar gelişinde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve talimatlarıyla başlayan süreçte, sonrasında Sağlık Bakanlığımızın görevi üstlenip yürütmesiyle birlikte yüklenici firmalarımızın katkıları, Trabzon'un siyaseti, önceki dönem görev yapan siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımızın gayretleriyle bu noktaya gelinmiştir. Valilerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte büyük bir emek ortaya konmuştur. Ben huzurlarınızda hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Şehir hastanesinde de finale doğru gidiyoruz. Net bir tarih vermeyelim; ufak tefek aksamalar olabilir. Ancak bu yılın sonuna kalmadan inşallah şehir hastanemizi hizmete açmış olacağız" dedi.