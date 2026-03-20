Son Mühür- İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz bakanlar Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere acil toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki saldırıları ve boğazı kapatma hamlesi ele alındı. Bakanlar, İran’ın hedeflerini genişleterek uluslararası deniz taşımacılığını tehdit etmesini sert şekilde kınadı.

Uluslararası işbirliği vurgusu

Açıklamada, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğu belirtildi. Bölgedeki ticaret akışının korunmasının küresel ekonomi açısından kritik olduğu vurgulandı.

“Saldırılar küresel ekonomik risk oluşturuyor”

İngiliz bakanlar, İran’ın yalnızca bölge ülkelerini değil, İngiltere ve müttefiklerini de hedef alan saldırılarının daha geniş çaplı bir krize yol açabileceği konusunda görüş birliğine vardı.

Özellikle Körfez’deki ortaklara ait gemilere yönelik saldırıların, küresel ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

ABD’ye üs kullanımı için yeşil ışık

İngiltere, ABD’nin “toplu meşru müdafaa” kapsamında askeri üslerini kullanmasına onay verdi. Anlaşmanın, Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran’a ait füze üsleri ve askeri kapasitelerin hedef alınmasını kapsadığı bildirildi.

Bu adım, Londra’nın Washington ile askeri koordinasyonunu güçlendiren kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“Daha geniş savaşın parçası olmayacağız” mesajı

İngiliz hükümeti, Orta Doğu politikasının temel ilkelerinde değişiklik olmadığını vurguladı. Açıklamada, ülkenin kendi güvenliğini ve müttefiklerini korumakta kararlı olduğu ancak daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilmek istemediği ifade edildi. Uluslararası hukuka bağlılık da mesajın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

ABD’den eş zamanlı bombardıman

Öte yandan anlaşmanın duyurulduğu saatlerde ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresinde bombardımana başladığı bildirildi. Saldırılarda İngiltere’ye ait üslerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.